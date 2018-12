Flere kritiske til Solskjær-ansettelsen: – Er det virkelig her United har lagt listen?

Ikke alle er like imponert over at Ole Gunnar Solskjær ble presentert som midlertidig hovedtrener for Manchester United onsdag.

Robbie Savage, som spilte ungdomsfotball for Manchester United på midten av 90-tallet, er skeptisk til at Solskjær får treneransvaret midlertidig:

– Er det virkelig her United har lagt listen? Solskjær er en legende og fansen synger fremdeles navnet hans. Men, helt oppriktig, skal virkelig verdens største klubb hente en vikarmanager som til vanlig trener Molde, sier Savage, som har en lang karriere i engelsk fotball bak seg, til BBC.

Solskjær erstatter José Mourinho og har i utgangspunktet jobben ut denne sesongen.

Bakgrunn: Yndlingen tilbake på Old Trafford, Solskjær-retur etter 8178 dager

– Fullstendig galskap



Tidligere United-profil, Darren Fletcher, er også kritisk til hvilken situasjon klubben har satt seg i.

– Manchester United skulle aldri satt seg selv i denne posisjonen. De avskriver seg selv både denne og neste sesong, for om de ansetter en ny manager i sommer, så vil han ikke få mye tid på seg til å kjøpe nye spillere, påpeker Fletcher, som spilte tolv sesonger for Manchester United mellom 2003 og 2015, overfor BBC.

Manchester United-spillerne feirer Champions League-triumfen i 1999. Ole Gunnar Solskjær scoret det avgjørende målet i finalen mot Bayern München. Foto: Michael Kappeler / Reuters

Paul Ince, tidligere Manchester United-profil, virker å være svært uenig i avgjørelsen om å ansette Solskjær.

Tirsdag uttalte han følgende:

– Forslaget om å ansette Solskjær får meg til å le. Det må være en spøk. Det er fullstendig galskap.

Onsdag var det 8178 dager siden Solskjær ble United-spiller. Det skjedde 29. juli 1996 etter at angriperen ble fløyet fra Molde til Manchester i flyet til Kjell Inge Røkke.

– United har en spesiell plass i mitt hjerte. Det er fantastisk å være tilbake i denne rollen. Jeg ser fram til å jobbe med den talentfulle spillerstallen vi har og alle andre i klubben, sier Solskjær til Uniteds hjemmeside.

– Man kan aldri vite i fotball



Erling Moe får hovedtreneransvaret i Molde frem til sommeren.

– Det var midt på dagen i går jeg ble kjent med dette for første gang. For vår del er dette tosidig, men det er snakk om en stor klubb. Det er kult at Manchester United ønsker å låne treneren vår. Samtidig er vi trygge på at denne løsningen er god for oss sportslig sett, sier administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland, til ABC Nyheter.



Han legger til at Molde Fotballklubb ikke ønsket å stå i veien for Solskjær.



– Er du helt sikker på at han kommer tilbake i mai?



– Man kan aldri vite i fotball, men vi forholder oss til avtalen om at han kommer tilbake i mai, sier Neerland.



Blandede reaksjoner blant norske supportere

Dag Langerød, redaktør i United.no, er blant dem som er positive.

– Det er utrolig spennende. Det har kommet fram at det har vært dårlig stemning jevnt over i Manchester United. Derfor prøver klubben nå å velge personer som kan skape positivitet igjen.

I Norge er interessen for Manchester United enorm. Den blir neppe mindre av at det blir en norsk manager i klubben. Langerød kan riktignok melde om at ikke alle supporterne her i landet jubler.

– Det er et klart flertall som er positive, men vi ser også at det er skepsis. Mange lurer på hvordan verdens største klubb kan gå for en mann med den trenerbakgrunnen Solskjær har, sier han.

– Helt vilt

Solskjær har etter en suksessrik spillerkarriere vært trener for Manchester Uniteds reservelag, samt i to perioder i Molde. I tillegg hadde han et mislykket opphold som manager i Cardiff i 2013/14-sesongen.

Solskjær leder sin første kamp som United-manager lørdag, mot sin gamle arbeidsgiver Cardiff.

– Det er helt vilt at Manchester United ansetter en person som kommer fra en annenplass i norsk serie. Om man kun ser på trenerbakgrunnen, kan dette ses som et gigantisk sjansespill, sier Langerød.

Ole Gunnar Solskjær scoret 126 mål på 366 kamper for Manchester United mellom 1996 og 2007. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Manchester United har sett ut som en skygge av seg selv denne sesongen. Sjetteplass er status når Solskjær tar over. Stjernespillere som Paul Pogba, Romelu Lukaku og Alexis Sánchez har ikke vært i nærheten av å levere på toppnivå.

Langerød tror ikke Solskjær har mye å tape på å ta over United på nåværende tidspunkt.

– Om Solskjær og Phelan klarer det man vet at de kan, er det begrenset hvor mye lenger denne spillergruppen kan falle, sier han.

Solberg: – Stor dag for norsk fotball



Statsminister Erna Solberg (H) tvitret kjapt om Ole Gunnar Solskjærs managerjobb i Manchester United. Hun var på ballen et par minutter etter ansettelsen.

Statsminister Erna Solberg (H) Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Endelig bekreftet! Stor dag for norsk fotball. Lykke til med å holde kontroll på de røde djevlene , meldte Solberg på engelsk.

Jan Åge Fjørtoft var også i tvitrehumør etter nyheten. «Wow, jeg er så stolt av ham. Jeg ønsker ham alt vel. Nå kommer Norge til å utsette julen, snø og skigåing», skrev Fjørtoft.

Les også: Manchester United-blemme avslørte Solskjær som manager

Mourinho ferdig som Manchester United-manager