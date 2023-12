Ifølge to tidligere høytstående russiske tjenestemenn nær Kreml, samt amerikanske og internasjonale tjenestemenn, ønsker Putin å fryse krigshandlingene langs den om lag 1.000 kilometer lange frontlinjen.

Det skriver den amerikanske storavisen The New York Times.

Ifølge avisens kilder hevder amerikanske tjenestemenn at Putin allerede hadde gjort flere forsøk på å forhandle frem en våpenhvile et år tidligere, det vil si høsten 2022. Nå gjør han et nytt forsøk.

Zelenskyj frykter Russland vil utnytte våpenhvile



Den russiske presidenten skal ha sendt signaler via mellommenn siden september i år om at han er klar til å gå med på en våpenhvile i den svært blodie angrepskrigen, som trolig har kostet flere hundre tusen mennesker livet.

Betingelsene for at våpnene skal stilne, er at begge parter må akseptere at konflikten fryses på ubestemt tid.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger advart mot å inngå forhandlinger med Russland på premisser om å fryse konflikten. Ukraina frykter at Russland bare vil bruke tiden til å omgruppere og forsterke sine tropper med tanke på nye angrep.

Kan være et villedende forsøk fra Kreml



Amerikanske tjenestemenn antyder imidlertid at signalene fra Putin kan være et villedende forsøk fra Kreml, og at det ikke gjenspeiler Putins ærlige vilje til å kompromisse og inngå fred, refererer Ukrainska Pravda.

Bakgrunnen for Putins mulige våpenhvile-ønske skal være den fastlåste situasjonen på slagmarken i kjølvannet av Ukrainas mislykkede offensiv. Dette kombinert med svakere støtte fra Vesten, og hvordan krigen i Midtøsten har vendt fokuset delvis bort fra Ukraina, spiller også inn. I tilleg har russiske styrker hatt svimlende tap av soldater og våpen.

– Da kan Putin vinne krigen

Tidligere russiske tjenestemenn advarer dessuten om at Putin raskt kan endre mening dersom Russlands krigslykke skulle endre seg.

– Han er villig til å stoppe ved de nåværende posisjonene, men han er ikke villig til å trekke seg tilbake en meter.

EUs sjefsdiplomat, Josep Borrell, advarer om at hele eksistensen av Den europeiske union står på spill i Ukraina, og at det europeiske demokratiet er truet.

– Putin har bestemt seg for å fortsette krigen til den endelige seieren. Russlands suksess er avhengig av å bringe så mange soldater som de kan til slagmarken. Hvis vi ikke endrer kurs raskt, hvis vi ikke mobiliserer all vår kapasitet, vil det kunne føre til at Putin vinner krigen, sier Borrell til The Guardian.

– Vi må forberede oss på en konflikt av høy intensitet i lang tid

Han mener samtidig at Putin har feilberegnet styrken til Russlands hær, styrken til den ukrainske motstanden og den vestlige verdens reaksjon på angrepet.

– Putin forventer at det amerikanske presidentvalget vil skape et mer gunstig scenario for ham. Derfor må vi forberede oss på en konflikt av høy intensitet i lang tid, advarer EUs utenrikssjef, Joseph Borrell.