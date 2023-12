Tidligere i høst måtte Vladimir Putin krype til korset. Den russiske flåten i Svartehavet var ikke lenger trygg i havnen ved hovedbasen på Krimhalvøyen. Ukrainske droner og missiler klarte gjentatte ganger å trenge gjennom forsvaret.

Tre ubåter og to fregatter var blant skipene som, ifølge Washington Post, ble flyttet fra hovedbasen i Sevastopol til andre havner ved den russiske svartehavskysten.

Den største delen av flåten er flyttet til havnen i Novorossiysk i Krasnodar. BBC skrev at satellittbilder viste minst 17 skip som ble flyttet til havnen i oktober.

– Permanent base

Samtidig opplyste den selvutnevnte presidenten for den russisk-vennlige utbryterregionen Abkhasia, Aslan Bzjania at de hadde signert en avtale om bygging av en ny marinebase i deres territorium.

Abkhasia er internasjonalt anerkjent som en del av Georgia, men regionen har siden 2008 vært anerkjent som selvstendig av Russland.

– Vi har signert en avtale, og i nær fremtid vil det være en permanent base for den russiske marinen i Ochamchira-distriktet, sa Bzjania til avisen Izvestiya.

Ochamchira ligger så langt øst som det er mulig å komme i Svartehavet. Eksperter Newsweek har snakket med mener en base ikke bare er et grep for å beskytte flåten sin fra missilangrep.

– At denne strategiske tilbaketrekningen har blitt uunngåelig for den russiske Svartehavsflåten, er en tydelig indikasjon på faren som følger med den forestående ankomsten av F-16-jagerfly, sier Fredrik Mertens, fra Senter for strategiske studier i Haag.

Et av de norske F-16-flyene som kanskje skal kjempe om kontrollen i ukrainsk luftrom. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Betydelig oppgradering

De amerikanske flyene har begynt å ankomme treningsanlegg i USA, Danmark og Romania. Der skal ukrainske piloter trenes opp før flyene settes inn i konflikten. Jonas Gahr Støre bekreftet i august at også Norge vil tilby sine F-16.

Selv om det ennå ikke er klart nøyaktig når flyene kommer til det krigsherjede landet, vil de utgjøre en betydelig oppgradering for Ukrainas luftvåpen og utgjøre en langt mer alvorlig trussel mot Russlands Svartehavsflåte, hevder Mertens.

Ved hjelp av F-16 vil det ukrainske luftvåpenet kunne utnytte vestlige våpensystemer til det fulle, og Martens mener at de russiske luftforsvarssystemene vil komme til kort. Den økte slagkraften i luften over Svartehavet vil potensielt gjøre at Russland mister grepet om sentrale deler av havet, uten at dette vil gi Ukraina kontroll over områdene.

Fredrik Mertens ser på tilbaketrekningen som et tegn på at ikke alt har gått etter Putins planer i Svartehavet, men han trekker frem at havnen i Ochamchire er et smart trekk av presidenten.

Ukraina har brukt eldre, sovjetiske Su-24 jagerfly, utstyrt med britisk-leverte Storm Shadow-kryssermissiler. Snart kan russiske skip vente kraftigere motstand fra disse. Foto: Daniel Mihailescu / AFP

– Grove brudd

Denne uken skal nye satellittbilder vise at byggingen nye basen i Abkhasia er godt i gang. Det har ført til bekymringer om at Moskva kan utvide krigen i Ukraina og trekke Georgia inn i konflikten.

– Slike handlinger representerer grove brudd på Georgias suverenitet og territoriale integritet, sier Georgias utenriksminister.

I 2008 prøvde Georgia å ta tilbake kontrollen over Abkhasia, men ble slått tilbake med russisk hjelp. Den de facto staten er i etterkant blitt dypt integrert med Russland. Russland har for eksempel allerede en militær base i «distriktet».

Det kan virke som om skille mellom Abkhasia som en egen separatiststat og russisk okkupasjon av 20 prosent av Georgia, er flytende.

Byggingen av en permanent marinebase i Ochamchire kan styrke Russlands krav til Abkhasia, og samtidig øke risikoen for konfrontasjoner med Georgia. Likevel mener ekspertene at dette er mindre sannsynlig.