Det hvite hus velger å droppe den årlige juletradisjonen med å henge opp julestrømper til president Bidens barnebarn.

I motsetning til de to foregående julehøytidene har førstedame Jill Biden ikke hengt opp strømper til barnebarna og kjæledyrene sine over peishyllen i år.

Dekorasjonsendringen kommer noen måneder etter at president Biden og førstedamen offentliggjorde en uttalelse der de anerkjente Hunter Bidens datter, Navy Joan Roberts, som deres syvende barnebarn.

Se video: Her går det i surr for Biden:

Flott dekorert

Under en seremoni mandag ettermiddag avduket førstedame Jill Biden Det hvite hus' julepynt for 2023, som inkluderer ulike temajuletrær, rom og utstillinger.

I motsetning til i 2021 og 2022 var peisen i spisestuen i Det hvite hus ikke dekorert med julestrømper, men i stedet med kranser og leketøysoldatroboter, skriver Fox News.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Høytiden er en tid for ettertanke og en pause fra en hektisk hverdag, en tid for å være fullt og helt til stede sammen med venner og familie. Det er også en tid for takknemlighet, sa Jill Biden mandag.

Førstedamen beskrev dekorasjonene i spisestuen i Det hvite hus som en gjenskapelse av julenissens verksted, og at de samler «magien og gleden ved høytiden».

Hun unnlot imidlertid å nevne at julestrømpene ville bli fjernet fra peisen i rommet i år.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Førstedame Jill Biden leverer sitt julebudskap fra et festpyntet Hvite hus i Washington, USA, 27. november 2023. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB

– Ingen spøk

Beslutningen om å droppe julestrømpene til Bidens barnebarn kommer fire måneder etter at Biden i juli for første gang anerkjente sitt syvende barnebarn, Navy Joan Roberts. Navy, som er fem år gammel, er datter av Bidens sønn Hunter og den tidligere stripperen Lunden Roberts.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vår sønn Hunter og Navy's mor, Lunden, jobber sammen for å fremme et forhold som er til det beste for datteren, og bevare hennes privatliv så mye som mulig fremover. Dette er ikke et politisk spørsmål, det er en familiesak. Jill og jeg vil bare det beste for alle barnebarna våre, inkludert Navy, sa Joe Biden i en uttalelse i sommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Uttalelsen kom etter at Biden i årevis ikke hadde nevnt det faktum at han hadde syv barnebarn, og i stedet referert til sine «seks barnebarn».

På en «ta med barnet på jobb»-dag i Det hvite hus i april hevdet Biden igjen at han bare hadde seks barnebarn.

– Jeg har seks barnebarn, og jeg er gal etter dem. Og jeg snakker med dem hver eneste dag. Det er ingen spøk, sa presidenten.

Hunter Biden hadde lenge nektet for å være Navy Joans far, men en DNA-test fra 2019 viste noe annet.

Siden har han kjempet for å redusere barnebidraget. Navy Joan ble født i august 2018, og Roberts reiste en farskapssak i mai 2019. Begge parter ble enige om midlertidig barnebidrag etter DNA-testen.