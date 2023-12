Israels ambassadør i Norge, Avraham Nir-Feldklein, slår tungt tilbake mot kritikken den norske regjeringen har rettet mot Israel.

– Det norske rommet for ytringer krymper. Stemmer som forsvarer Israel, blir trakassert og brakt til taushet. Dere ser bare til Gaza. Men en kvart million israelere er også evakuert, uten at det blir omtalt. Når skoler og sykehus i Israel blir angrepet, er det ingen som rapporterer, sier ambassadøren til VG.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) svarer at Norge har en tydelig stemme fordi vi mener krigen har gått for langt.

Israels versjon

Tomånedersdagen for Hamas' terrorangrep Sør i Israel 7. oktober markeres med gigantiske bilder av gisler som fremdeles holdes fanget.

Ambassadøren vil nå rette søkelys mot Israels versjon av krigen. Han sier at israelere ikke har fått sove siden 7. oktober.

Han mener at det er snakk om en regional krig mot flere aktører fra nabolandene.

– Vi opptrer i et selvforsvar i henhold til internasjonal lov, sa Nir-Feldklein da ABC Nyheter intervjuet han i november.

Han gjentar budskapet når VG spør hvorfor han reagerer på uttalelsene til Støre og Eide. Han mener at statsministeren og utenriksministeren baserer internasjonal rett på anslag og følelser, og ikke beviser. Nir-Feldklein påstår at hvis man tar utgangspunkt i fakta om Hamas' angrep vil man kunne forstå at Israels svar er nødvendig.

Ambassadøren legger til at Israel finner kritikken om brudd på internasjonal lov og humanitærretten uakseptabel. Han sier videre at det plager Israel at Norge er det eneste landet i Europa som åpent sier at de vil fortsette å ha kontakt med Hamas.

– Vet dere elsker FN

Norge har i tillegg økt støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), som jobber i de palestinske områdene.

– Jeg har stor respekt for det Norge gjør på det humanitære området. Men når Norge øker støtten fra skattebetalernes penger til UNRWA etter terrorangrepet, når UNRWA-støttede skoler og deres lærere feirer massakrene 7. oktober, da bør Norge reagere. Jeg sier ikke at dere skal stoppe å gi penger, men dere har selv ansvaret for at pengene går til gode formål og ikke misbrukes. Jeg vet at dere elsker FN, men jeg tror dere elsker et annet FN enn det vi har i dag, sier Nir-Feldklein.

Utenriksminister Espen Barth Eide skriver i en e-post til VG at kritikken kommer som en følge av at Norge mener krigen har gått for langt og at vi ikke kan akseptere at flere tusen sivile blir drept. Han understreker at engasjementet kommer fordi det må finnes en vei ut av den farlige voldsspiralen.