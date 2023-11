Israel-Hamas-konflikten og konsekvensene av den var tema da Eide møtte sin amerikanske kollega Antony Blinken på sidelinjen under Natos utenriksministermøte tirsdag.

Blant temaene var hvordan man kan få slutt på konflikten og få i gang en reell politisk prosess mot en tostatsløsning.

– USA er jo det landet med størst innflytelse på Israel, og vi er det landet som leder den eneste institusjonen som har overlevd fra Osloavtalen, nemlig giverlandsgruppa for Palestina, påpeker Eide overfor NTB.

Klart budskap

– USA og vi er veldig enige om at nå må man styrke den palestinske selvstyremyndigheten i Ramallah på Vestbredden, slik at de blir i stand til å holde orden der og hindre en spredning av konflikten dit. Og vi må stå opp mot den bosettervolden vi nå ser fra Israels side på Vestbredden, sier Eide.

Han har også med seg et klart budskap til både Blinken og resten av Nato-møtet.

– Jeg er veldig bekymret for effekten på Vesten og Nato av det som skjer i Gaza. For der Ukraina-saken har vært samlende, så har vi en dyp strategisk splittelse når det gjelder forståelsen av Midtøsten, sier Eide.

Doble standarder

Han mener at resten av verden nå opplever at Vesten opptrer dobbeltmoralsk. For mens Russlands krigføring i Ukraina møtes med unison fordømmelse, er vestlige land langt mer splittet når det gjelder det Eide hevder er israelske brudd på humanitærretten.

– Vi var og er tydelige på Israels rett til å forsvare seg mot terror og mot Hamas. Men måten man gjør det på, må være i tråd med grunnprinsippene i humanitærretten, sier han.

Eide trekker blant annet fram Israels blokade av Gazastripen.

– Det å holde en hel sivilbefolkning på 2,3 millioner mennesker uten vann, strøm, medisiner, mat og drivstoff i mange uker er i strid med humanitærretten. Og vi opplever at så mange drepte, så mange barn, så mange sivile, er ikke proporsjonalt i forhold til formålet.

– Når vi sier dette om russisk oppførsel i Bakhmut, så vil det være rart at vi ikke sier det om israelsk oppførsel i Gaza by, påpeker utenriksministeren.

Mister troverdighet

– Og hvis vi ikke følger de samme prinsippene, hvis ikke det vi mener er feil når Russland gjør det, også er feil når våre venner gjør det, så mister vi troverdighet. Og det er noe vi bør bekymre oss for i Nato. Dette har en effekt på Vestens innflytelse i resten av verden. Den går ned dag for dag, sier han.

– Og hvis opplevelsen i Midtøsten, i arabiske land og i det globale sør er at vi velger litt fra en meny, litt avhengig av hvem det er som står for disse folkerettsbruddene, så vil troen på vår prinsippfasthet bli kraftig svekket.

– Føler du at du får gehør for de argumentene du nå framfører?

– Ja, det synes jeg. I økende grad.

Tjener Russland

Eide frykter også at Russland vil tjene på Vestens dalende troverdighet.

– Russland gnir seg hendene. De har jo slitt med Vestens sterke samhold mot Russland og for Ukraina.

– Det at vi nå ser en dyp splittelse hvor Vesten på en måte blir den svakere part, det er åpenbart noe Russland kan kapitalisere på. Og nettopp derfor skal vi ikke gi dem ammunisjon, slår Eide fast.