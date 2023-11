Donald Trump slår tilbake mot «fake news»: – De vet at de ikke er sant

Tidligere president Donald Trump langer ut mot «fake news»-rapporter om for få fremmøtte på folkemøter, samtidig som han hevder at hans politiske arrangementer «aldri har tomme seter».

Trump, den ledende republikanske kandidaten i presidentvalget i 2024, har gjentatte ganger skrytt av oppslutningen og størrelsen på folkemengdene siden han startet sin politiske karriere.

Selv om arrangementene hans ofte er fylt med dedikerte tilhengere, har bilder og videoer fra enkelte valgmøter antydet at det ikke alltid er fullsatt.

Den tidligere presidenten kritiserer mediene for å publisere bilder av tomme seter og insisterer på at «tusenvis av mennesker blir sendt bort» fra hvert eneste Trump-møte i et innlegg på Truth Social.

Trump hevder at bilder som tilsynelatende tydet på noe annet, var av «en gang fullt besatte områder og seter» som hadde blitt ryddet på grunn av tilhengere som stormet inn på scenen i begynnelsen av folkemøtene hans.

«Manglende troverdighet»

Trump, som tidligere denne måneden sa at det var flere ganger flere mennesker til stede på et valgmøte i Florida enn det var plass til i lokalet, oppfordrer medier til å «slutte seg til» påstandene hans om folkemengdens størrelse eller risikere å «gå konkurs» på grunn av «manglende troverdighet».

«Mange ganger når jeg holder en tale, som alltid er utsolgt og mange mennesker ikke kommer inn i arenaen eller lokalet, vil Fake News se folk komme ned fra sperrene (dårlige seter) og ned på gulvet - nærmere scenen. Så snart dette skjer, begynner Lamestream Media å ta bilder av disse en gang fullt opptatte områdene og setene, og så kommer de ut med en historie - ‘Trump Arena var ikke full’ eller ‘Trump hadde ikke utsolgt’ - når de vet at det ikke er sant. De sier det uten unntak!», skriver Trump

«Faktum er at tusenvis av mennesker blir sendt bort, vi har aldri tomme seter, fordi vi selger et produkt som folk vil ha - AMERIKANSK STORHET! Dette er en bevegelse uten sidestykke, og de sviktende mediene bør komme om bord nå. Landet vårt trenger det, og de trenger det fordi deres manglende troverdighet er årsaken til at mange nyhetsorganisasjoner går konkurs. De går konkurs fordi de ikke forteller sannheten. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!» fortsetter han.

Spark fra DeSantis

Under et valgmøte i Florida i november så det ut til at den tidligere presidenten overdrev tilskuerantallet ved å hevde at han «sto foran titusenvis» av tilhengere. Ifølge Associated Press har lokalet imidlertid bare en kapasitet på rundt 5200 personer.

Videoer av folkemøtet som er delt på X, viser tomme tribuner, selv om man kan se noen gjester stå bak en del av setene nærmere scenen.

En konto tilknyttet en gruppe som støtter Floridas guvernør Ron DeSantis til presidentvalget i 2024, hevdet også at «folk strømmer ut av Trumps kjedelige arrangement mens han fortsatt holder tale».

Trump hevdet i fjor at «den største folkemengden» han noensinne hadde talt til, var i Washington D.C. 6. januar 2021, like før tilhengerne hans stormet Kongressen i et mislykket forsøk på å reversere valgnederlaget mot president Joe Biden i 2020.