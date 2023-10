Partileder Cecilie Lyngby har sittet fire år i Oslos bystyre. Tirsdag informerte Lyngby partiet om at hun går av som partileder.

I 2019 gjorde Folkeaksjonen nei til mer bompenger et brakvalg i kommunevalget. Partiet fikk 5,8 prosent av stemmene i hovedstaden. Cecilie Lyngby (52) kom inn i Oslos bystyre med tre partikolleger. I 2020 ble hun valgt til partileder.

I dag heter partiet Folkets parti. Høstens kommunevalg ble svært skuffende for partiet. I Oslo ble oppslutningen 0,5 prosent.

– Partiet er i mitt hjerte, jeg elsker politikken, og jeg har vært med på å bygge opp alt. Slik som situasjonen er nå, må jeg tilbake til næringslivet på dagtid. En partileder må kunne gi hundre prosent, og da mener jeg det er rettferdig å gi stafettpinnen videre til en som kan gi alt for partiet. Å være partileder krever enorme ressurser, sier hun til ABC Nyheter.

Forlater ikke politikken

Lyngby er i skrivende stund på jobbjakt.

– Det er kjempetrist å være ferdig som partileder. Jeg gråt som bare det. Samtidig mener jeg å ha tatt riktig avgjørelse med tanke på min situasjon.

Selv om Lyngby er ferdig som partileder, forlater hun ikke politikken.

Cecilie Lyngby under en demonstrasjon i Oslo i 2019. Foto: NTB

– Jeg er fortsatt medlem i partiet. Vår politikk er jeg enormt stolt av, og vil fortsette å jobbe for den, men på fritiden min. Vi kom inn og har arbeidet med å fjerne bompengene hele veien. Et vedtak må ha flertall ellers blir det ikke et vedtak, understreker hun.

Hun peker på flere årsaker til hvorfor årets kommunevalg ikke ble som partiet hadde håpet.

– Mediene har ikke vært snille med oss. Vi ble kalt bompengepartiet, et navn vi aldri har hatt. I tillegg kom Industri- og Næringspartiet inn med medvind. De traff en nerve med sitt fokus på vindkraft. Deres og vår politikk er svært lik, mener Lyngby.

Erkjenner stor feil

Hun erkjenner at partiet ikke nådde opp under årets valg.

– I tillegg hjalp ikke forvirringen rundt partinavnet heller. Først het vi Folkeaksjonen nei til mer bompenger, så het vi Folkets parti FNB og til slutt bare Folkets parti. Vi gjorde en stor feil ved å fjerne FNB. Da det ble bestemt, lå jeg hjemme med covid. Jeg skulle gjerne sagt tydelig ifra på det møtet om hva jeg mente om å bytte navn.

Lyngby forteller at hun har fått flere tilbakemeldinger fra personer som har trodd at de har stemt på Folkets parti, men som har stemt på andre partier fordi navnet har blitt forvekslet.

– Alt begynte med at jeg ble skilt og mistet jobben. Jeg leste om at bompengene skulle økes kraftig i avisene, og jeg tenkte: «er det bare jeg som blir sint for dette?».

Rundt 4000 mennesker møtte opp da det ble markert misnøye med bomring og økning av avgifter i Oslo. Cecilie Lyngby var en av initiativtakerne til aksjonen. Foto: NTB

MDG-stikk

Deretter lagde hun Facebook-gruppen «nei til mer bompenger», senere endret den navn til «ja til miljø, nei til bompenger».

– Facebook-gruppen tok helt av. Veldig mange var enig med meg. Senere hadde vi en demonstrasjon utenfor Rådhuset, hvor over 4000 mennesker dukket opp. Vi hadde også kjør sakte-aksjoner. Jeg prøvde alt jeg kunne for å få bompengene ned, men ingenting virket. Eneste mulighet var å gå inn i politikken selv, noe jeg aldri hadde tenkt på tidligere, forteller hun.

– Fokuset ble valgkampen i 2019, og der kom vi inn med brask og bram. Det var en kjempebratt læringskurve. Det tok et halvt år før man var skikkelig inne i alt.

– Hvordan ser du for deg partiets fremtid?

– Det kommer et valg om to år, der vet jeg ikke om vi har så store muligheter. Men i kommunevalget om fire år, der kan vi ha sjanser. Det tar tid å etablere seg, bare se på MDG. Det viktigste for partiet nå er å samle krefter.