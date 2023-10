Donald Trump lover å «rette opp den forferdelige skaden» som Biden-administrasjonen har forårsaket, og å iverksette en rekke utenriks- og innenrikspolitiske tiltak for å motvirke handlingene til den nåværende presidenten.

I en kronikk publisert i Newsweek i dag skisserer Trump blant annet sin plan om å gjeninnføre og utvide innreiseforbud for muslimer, forby alle som støtter Hamas å immigrere til USA, gi landet sitt eget «Iron Dome»-forsvarssystem og «starte den største deportasjons-operasjonen i amerikansk historie».

«Når jeg kommer tilbake til Det hvite hus , vil jeg igjen stå 100 prosent på Israels side. USA vil fullt ut støtte Israel i å nedkjempe, demontere og permanent ødelegge terrorgruppen Hamas», skriver Trump.

Kontroversielle uttalelser

Den 7. oktober gjennomførte Hamas det dødeligste militante palestinske angrepet på Israel noensinne. Israel iverksatte deretter kraftige luftangrepe mot Gaza, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu erklærte krig og stengte Gaza for mat, drivstoff, elektrisitet og medisiner.

Israel har også kalt inn 360.000 reservister fra hæren og forbereder seg på en sannsynlig bakkeoffensiv i området, som har en estimert befolkning på rundt 2.3 millioner.

I løpet av de første dagene av krigen mellom Israel og Hamas kom Trump med en rekke kontroversielle uttalelser der han kritiserte Israels statsminister Benjamin Netanyahu, uttalelser som førte til en rekke angrep fra hans rivaler i den republikanske valgkampen.

I ettertid har den tidligere presidenten gått tilbake på disse kommentarene, bekreftet sin støtte til Israel og fremhevet sin tid i Det hvite hus.

Trump gjentar dette i kronikken, der han beskriver seg selv som «den beste vennen Israel noensinne har hatt i Det hvite hus» og fremhever sin rolle i forhandlingene om Abraham-avtalen mellom Israel og en rekke arabiske land, samtidig som han kritiserer president Joe Bidens håndtering av Israel.

«Da jeg forlot embetet, var Iran svakt, blakk og desperat etter å inngå en avtale. Men så kom Biden inn, lempet på sanksjonene mine, og i dag produserer Iran mer enn tre millioner fat olje om dagen», skriver Trump.

Aggressive deportasjoner

Som en reaksjon på krigen mellom Israel og Hamas skriver den tidligere presidenten at han vil gjeninnføre innreiseforbudet mot muslimske majoritetsland som Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen, og utvide det til å omfatte palestinske flyktninger som ønsker å flykte til USA fra Gaza.

Han skriver videre at han vil innføre strengere innvandringskontroll som umiddelbart ville diskvalifisere alle som ønsket å avskaffe Israel, alle som sympatiserte med islamske ekstremister eller alle som var «kommunister, marxister eller fascister».

Trumps forslag til innvandringsreform vil omfatte aggressive deportasjoner av alle med «jihadist-sympatier», inndragning av studentvisum for studenter med antiamerikanske eller antisemittiske holdninger og bruk av ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) mot demonstranter med «jihadist-sympatier».

«Det er slik jeg vil begynne å rette opp den forferdelige skaden Joe Biden har gjort og sette en stopper for Bidens svik mot Israel. I mellomtiden må hele verden stå sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Israels krigførende regjering i deres forsøk på å bekjempe disse morderiske fiendene», skriver Trump.