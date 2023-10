DeSantis sier at den «ekte Donald Trump» kommer til syne når han ikke snakker fra en teleprompter.

Florida-guvernøren, som ifølge meningsmålingene er Trumps nærmeste rival i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024, kom med uttalelsen under et valgkampstopp i New Hampshire.

DeSantis kom med kritikken etter at Donald Trump sa at han «aldri vil glemme» at Netanyahu «sviktet oss» ved å forsøke å ta æren for drapet på Qasem Soleimani, som ledet den iranske revolusjonsgardens Quds-styrke, i 2020.

Den tidligere presidenten beskrev også den militante libanesiske gruppen Hizbollah, en viktig alliert av Hamas, som svært smart og kalte den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant for en «idiot».

«Den ekte Trump»

Senere tok Trump delvis avstand fra disse kommentarene i et innlegg på nettstedet Truth Social, der han skrev: «#IStandWithIsrael #IStandWithBibi». Netanyahu er i Israel kjent under kallenavnet «Bibi», skriver Newsweek.

I en tale til journalister sier Ron DeSantis at Trump kom med de opprinnelige kommentarene fordi Netanyahu gratulerte Joe Biden med valgseieren i 2020, som den tidligere presidenten fortsatt hevder ble stjålet fra han.

– Jeg tror vi har Donald Trump på teleprompteren der han leser det som står der, og så har du Donald Trump når han går av teleprompteren, og det er den virkelige Donald Trump da han begynte å snakke om disse tingene, sier DeSantis.

– Han angrep Bibi etter at landet hadde vært utsatt for det verste angrepet i sin moderne historie, mens de nettopp hadde dannet en krigsregjering og forberedte en bakkeinvasjon i Gaza, og han gjorde det fordi Bibi gratulerte Biden i november. Det var derfor han gjorde det. Han hater Netanyahu på grunn av det. Det handler om ham. Det handler ikke om det beste for det Israel prøver å gjøre eller om amerikansk sikkerhet, fortsetter DeSantis.

– Jeg vil si at du bør kvitte deg med teleprompteren din. Ikke bruk den som en krykke. Gå på debatter. Møt opp og debatter i to timer, så får vi se hva han egentlig mener. Vi har sett i løpet av hvert eneste intervju, hver gang han har gått av teleprompteren de siste to månedene, har de vært nødt til å rydde opp i det han sier, legger han til.

Uansvarlig

Trump nektet å delta i de to første republikanske presidentdebattene, som fant sted henholdsvis 23. august og 27. september.

– Dette er en annen Donald Trump. I 2016 var han ute og reiste landet rundt og gjorde alt dette. Nå er det bare en annen fyr, og det er trist å se. mener DeSantis.

Trump blir også kritisert for sine uttalelser om Netanyahu av Mike Pence, hans tidligere visepresident og nåværende rival i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

– Det er hensynsløst og uansvarlig av tidligere president Trump, eller noen annen amerikansk leder, å sende noe annet budskap enn full og ubetinget støtte til Israel. Og å benytte dette øyeblikket til å kritisere Israels statsminister er bare dumdristig og uansvarlig, sier Pence.