Trump-uttalelser vekker reaksjoner i Israel

– Han var ikke forberedt. Han var ikke forberedt og Israel var ikke forberedt. Og under Trump, hadde de ikke måttet være forberedt, sa Trump i et intervju med Fox News onsdag, og siktet da til Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Trump og Netanyahu var nære allierte da førstnevnte var president, men forholdet deres surnet etter at Netanyahu gratulerte Trumps etterfølger Joe Biden med valgseieren i 2020 mens Trump fremdeles forsøkte å få resultatet omgjort.

Trumps kommentarer kommer i kjølvannet av Hamas' angrep mot Israel og de etterfølgende israelske luftangrepene mot Gazastripen. USA og Israel er nære allierte.

– Han sviktet oss

På et valgkampmøte i Florida onsdag anklaget Trump også Netanyahu for å ha sviktet USA rett før et luftangrep i 2020 som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani.

– Israel skulle gjøre det sammen med oss, og vi planla og jobbet med det i månedsvis. Alt var klappet og klart, men kvelden før fikk jeg en telefon om at Israel ikke ville delta i angrepet, sa Trump.

– Ingen har hørt denne historien før. De fortalte oss ikke hvorfor. Jeg kommer aldri til å glemme at «Bibi» Netanyahu sviktet oss, fortsatte den tidligere presidenten.

Reagerer

Netanyahus kontor har foreløpig ikke svart på en forespørsel om kommentar fra nyhetsbyrået AP. Men Israels kommunikasjonsminister, Shlomo Karhi, uttalte til en israelsk TV-kanal at Trumps kommentarer gjør det klart at han ikke er til å stole på.

– Vi trenger ikke bry oss om ham og det tullet han kommer med, sa Karhi.

Kommunikasjonsministeren sa også at det var skammelig at en tidligere president i USA «driver med propaganda og sprer historier som sårer Israels krigere og borgere».

Også Det hvite hus reagerer på Trumps uttalelser. Talsperson Andrew Bates kaller dem farlige og forvirrede.

– Dust

Trump kritiserte også Israel for det som ser ut til å ha vært en svikt i etterretningsarbeidet, noe som gjorde at Hamas' angrep kom som en overraskelse. Han sa at landet måtte gjøre seg selv sterkere.

– De må få ordnet opp i ting fordi de kjemper mot en potensielt veldig stor styrke. De er nødt til å øke innsatsen, og USA må øke innsatsen.

Han rettet også kritikk mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, og kalte ham en «dust». Trump snakket også om militante libanesiske gruppen Hizbollah.

– Hizbollah er veldig smarte. De er alle veldig smarte, sa Trump.

Dette utspillet får motbør av Biden på X/Twitter , der han skriver at USAs støtte til Israel er urokkelig.

– Det er aldri et riktig tidspunkt for å lovprise terrorister, skriver presidenten.