Det skriver den amerikanske storavisen Wall Street Journal.

Ifølge avisens kilder skal amerikanske senatorer fra begge fløyer ha blitt enige om en ny Ukraina-pakke på mellom 50 og 100 milliarder dollar.

Senatorene skal være innstilt på at overføringene skal kunne skje før den allerede utsatte budsjettavtalen som gjelder frem til 17. november.

Det har foreløpig ikke kommet offisielle uttalelser fra Det hvite hus, Pentagon, Demokratene eller Republikanerne om den nye Ukraina-pakken.

Kongressen handlingslammet av kaos



Etter at republikaneren Kevin McCarthy ble avsatt som speaker i Kongressen i forrige uke, har det vært kaos i amerikansk politikk. Mistillitsforslaget mot McCarthy kom etter et opprør på republikaneres ytterste høyrefløy.

Samtidig nektet demokratene å komme McCarthy til unnsetning. Hendelsen omtales som unik i amerikansk historie.

Kaoset har gjort Kongressen handlingslammet, både når det gjelder Ukraina og krigen i Israel. Derfor har det vært stor usikkerhet om hvorvidt USA vil fortsette å støtte Ukraina i like stor skala som de hittil har gjort.

Det har igjen skapt stor frykt for at Putin og Russland lykkes med å hale ut krigen og vente på at den vestlige støtten til Ukraina forvitrer.

Firedobling av Bidens forslag



Nå ser det imidlertid ut til at politiske motstandere i USA har klart å bli enige på bakrommet om å garantere ytterligere overføringer for å sikre at ukrainske styrker er i stand til å fortsette fremrykkingen og nedkjempe den russiske okkupasjonsmakten.

Den foreslåtte pakken innebærer en betydelig økning fra Bidens forslag i august om å bevilge 24 milliarder dollar i en ny hjelpepakke til Ukraina, skriver Kyiv Independent.

USA har, sammen med EU, vært den største leverandøren av militær bistand siden Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina i 2022, ifølge en rapport fra Council on Foreign Relations.