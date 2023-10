– Vi støtter fullt ut Palestinas handlinger. Fordi Israel tok deres land og nå holder dem isolert. De har ingen ytringsfrihet.

Det skriver Kadyrov på russiske Telegram, ifølge blant annet Newsweek , Odessa Journal og Ukrainska Pravda.

– Send oss dit på et fredsbevarende oppdrag

Den tsjetsjenske opprørslederen sier han er forberedt på å sende styrkene sine for å støtte Palestina med væpnede styrker. Dermed risikerer konflikten å spre seg og involvere nye aktører, noe som igjen kan forverre destabiliseringen av Midtøsten.

– Jeg oppfordrer nok en gang alle muslimer, alle borgere og vår stat til å støtte sannheten og få slutt på denne krigen. Eller send oss dit på et fredsbevarende oppdrag. Vi vil bestemme hvem som har rett og hvem som har feil. Vi vil stoppe de som fortsetter å kjempe, fortsetter Kadyrov.

Kadyrov, som også er en nær Putin-alliert i krigen i Ukraina , bekrefter samtidig at en Hamas-rakett skal ha slått ned i nærheten av en moske som ble reist til ære for sin far, skriver Moscow Times. Rakettnedslaget skal ha skjedd i en israelsk bosetning ikke langt fra Jerusalem.

– Denne krigen vil ikke ende så lett

Nå ber han begge parter om å avstå fra angrep på moskeen.

– I dag er jeg imot krigen og ber alle om å avslutte den, for å forhindre at den sprer seg over hele verden. Denne krigen vil ikke ende så lett, advarer Ramzan Kadyrov.

Konflikten i Israel kan vise seg å være nyttig for Russland og Putin for å distrahere den vestlige verden fra å gi våpenbistand til Ukraina, skriver Newsweek.

Medvedev gir USA skylden



Ukrainsk militær etterretning har også anklaget Moskva for å sende vestligproduserte våpen, som er erobret i Ukraina, videre til Hamas på Gazastripen.

Nestlederen i det russiske sikkerhetesrådet, og tidligere president i Russland, Dmitrij Medvedev, har lagt skylden for Hamas-angrepet på USAs utenrikspolitikk.

– I stedet for å jobbe aktivt med en palestinsk-israelsk bosetting, har disse idiotene sneket seg inn i landet vårt og hjelper nynazister med all sin makt, og setter to nære folk opp mot hverandre, skriver Medvedev på Telegram.