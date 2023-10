«Kollegaene mine gjør en stor feil hvis de velger en barnslig, hevngjerrig vei og prøver å utvise min venn @MattGaetz fordi han står opp mot et mislykket lederskap», skriver Boebert på X, tidligere Twitter.

McCarthy ble angrepet av republikanere ytterst på høyrefløyen etter at han samarbeidet med demokratene om en avtale som forhindret en delvis nedstengning av statsapparatet.

Han ble fjernet fra stillingen tirsdag, mindre enn ett år etter at han ble valgt.

– Det var personlig

Avstemningen, som ble utløst av republikaneren Gaetz fra Florida med et såkalt «motion to vacate», endte 216-210.

Åtte republikanske lovgivere støttet forslaget sammen med demokratene. Det var Gaetz, Andy Biggs fra Arizona , Ken Buck fra Colorado, Tim Burchett fra Tennessee, Eli Crane fra Arizona, Bob Good fra Virginia, Nancy Mace fra Sør Carolina og Matt Rosendale fra Montana.

Boebert stemte mot å fjerne McCarthy, og svarte «Nei, for nå» da han ble spurt.

Gaetz, som er en alliert av Donald Trump og en av de mest høylytte stemmene blant ultrakonservative republikanere, beskyldte McCarthy for å ha konspirert med Det hvite hus for å fortsette å finansiere Ukrainas forsvar mot Russland - noe McCarthy på det sterkeste har benektet, skriver Newsweek.

McCarthy sa på en pressekonferanse at Gaetz' forslag var et trekk for å få oppmerksomhet: «Det var personlig, det hadde ingenting med pengebruk å gjøre».

Andre republikanere har uttrykt misnøye med Gaetz' handlinger. Representant Don Bacon fra Nebraska sa til journalister tirsdag: «Jeg vil gjerne ha ham ut ... Han burde ikke være i det republikanske partiet».

«Forrædere»

Representanten Garret Graves, en alliert av McCarthy, sa at Gaetz' forsøk på å samle inn penger på bakgrunn av utestengelsen var «motbydelig».

Newt Gingrich, som var speaker i Representantenes hus fra 1995 til 1999, har tatt til orde for at Gaetz bør ekskluderes.

I en uttalelse beskriver Gingrich de åtte republikanerne som «forrædere i politisk forstand».

Han sier: «Gaetz og hans medsammensvorne har forrådt sine kolleger ved å kaste Representantenes hus ut i kaos. De har vært fullstendig ødeleggende for den konservative innsatsen for å kontrollere denne administrasjonen og gjøre gode ting for det amerikanske folket».