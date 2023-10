Gaetz har lenge vært McCarthys mest høylytte motstander – og stemte kun «til stede» heller enn å støtte republikanerens kandidatur til lederstillingen i januar.

Kevin McCarthy har gjentatte ganger hevdet at Gaetz bærer nag til ham fordi han har avvist hans krav om at McCarthy skal gripe inn i en pågående etterforskning en etikkkomité i representantenes hus gjennomfører.

«Han klandrer meg for en etisk klage mot ham som skjedde i forrige kongressperiode. Jeg har ingenting med det å gjøre», sa McCarthy bare timer før han ble stemt ut.

Se video: Joe Biden-tale får reaksjoner:

Anklager

Gaetz, som ryktes å være aktuell som guvernørkandidat i Florida i 2026, er i etikkomitéens søkelys på grunn av beskyldninger om seksuelt misbruk, ulovlig narkotikabruk, brudd på kampanjefinansiering og bestikkelser.

Mange kongressmedlemmer deriblant republikanere er angivelig ivrige etter å utvise Gaetz hvis han blir funnet skyldig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Han vil at jeg skal prøve å viske det bort. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Det er ulovlig, og vet du hva? Hvis jeg på en eller annen måte mister jobben fordi jeg opprettholder loven og regjeringens kontinuitet, så får det være sånn, sa McCarthy tirsdag.

Den republikansk-kontrollerte etiske komiteen i Representantenes hus gjenopptok i all stillhet etterforskningen av Gaetz i juli i fjor, skriver New York Post.

Etterforskningen ble opprinnelig innledet i april 2021 sammen med en etterforskning fra justisdepartementet på grunn av anklager om at Gaetz var delaktig i en sak som førte til sexhandel med en 17 år gammel jente.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sier seg uskyldig

Føderale tjenestemenn avsluttet den to år lange etterforskningen i februar uten å ta ut tiltale, men kilder forteller at justisdepartementets beslutning ikke vil påvirke hva komiteen vil og ikke vil etterforske.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Detaljene i etterforskningen har lenge vært hemmeligholdt, men dreier seg om påstander om at Gaetz skal ha opptrådt seksuelt uanstendig og brukt ulovlige rusmidler, delt upassende bilder og videoer i Representantenes hus, misbrukt statlige identifikasjonspapirer, omgjort kampanjemidler til personlig bruk og tatt imot bestikkelser.

Gaetz har lenge sagt seg uskyldig både når det gjelder påstandene og McCarthys hevdelser om at Gaetz gir den nå tidligere talsmannen i Representantenes hus skylden for den gjenopplivede etterforskningen.

I stedet hevder Gaetz at han presset på for å få McCarthy fjernet fordi han ikke har vært seriøs når det gjelder å støtte utgiftskutt, og hevdet at McCarthy hadde forhandlet om en hemmelig avtale med president Joe Biden for å sikre hjelp til Ukraina, samtidig som han støttet et midlertidig tiltak for å finansiere regjeringen der hjelp til det krigsherjede landet ikke er inkludert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

McCarthy har benektet enhver slik avtale.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tidligere leder i representantenes hus Kevin McCarthy bærer en eske idet han forlater kontoret på vei ut av Capitol flere timer etter at han ble avsatt. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Aldri skjedd før

– Da Kevin McCarthy gikk ut offentlig og sa: «Dette handler ikke om at jeg har brutt løftet mitt, det handler om at Gaetz har etiske problemer», så var det helt klart et forsøk på å lure etikk-komiteen, sier Gaetz.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men saken er at jeg ikke er alene. Folk kan si at dette er et enmannsparti. Jeg har titalls millioner amerikanere som støtter meg i dette. Og jeg har et nødvendig antall republikanere i Representantenes hus, et tilstrekkelig antall til å sikre at vi ikke har Kevin McCarthy lenger, fortsetter han.

Gaetz var en av mer enn et dusin republikanere på ytterste høyre fløy som nektet å støtte McCarthys kandidatur i januar, selv om det ikke hindret McCarthy i å sikre seg stillingen etter 15 avstemningsrunder.

Som en betingelse for å vinne avstemningen i januar gikk McCarthy med på en regelendring som gjorde det mulig for et hvilket som helst medlem å be om en avstemning for å avsette taleren, noe som la grunnlaget for Gaetz' utspill denne uken.

Ingen ledere i Representantenes hus i USA har tidligere blitt avsatt fra stillingen, som er den andre i arverekkefølgen etter visepresidenten.