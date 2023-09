Den borgerlige siden trakk det lengste strået i Oslo etter årets kommune- og fylkestingsvalg.

Til sammen fikk Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti 31 mandater, og det kreves 30 for å ha flertall i Oslo bystyre.

Men de sliter med å få plass et samarbeid.

Mandag kveld sa Venstre at de ikke ville gå i byråd med Frp eller KrF. Samtidig har Frp vedtatt at de ikke vil støtte et byråd de ikke er en del av.

Ifølge kilder i Miljøpartiet De Grønne som Dagsavisen har snakket med, ønsker heller ikke de å være støtteparti for et byråd de ikke er en del av.

Skjedd før

Det betyr at avtroppende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan bli sittende på ubestemt tid.

– Når det er et politisk grunnlag mot sittende byråd vil ordføreren be byrådslederkandidaten om å danne et byråd. Der er vi ikke ennå, sier Johansen til Dagsavisen.

Overgangen skal normalt skje 25. oktober. Hvis borgerlig side ikke klarer å bli enige og danne et byråd før den tid må Johansen gjøre som Rune Gerhardsen (Ap) på 90-tallet, som også styrte en stund etter at borgerlig side vant valget fordi de ikke ble enige.

Johansen følger med

Johansen tror imidlertid den påtroppende byrådslederen Eirik Lae Solberg (H) vil samle troppene sine innen den tid.

Han er likevel klar til å styre så lenge det trengs.

– Ja, jeg må jo det. Til det øyeblikket at de har erklært at de har et politisk grunnlag. Når det blir får være opp til spillet som er på høyresida. Jeg følger jo med, men inntil videre styrer jeg byen. Men jeg forutsetter og tror at de greier å stable et nytt byråd på beina innen 25. oktober, sier han.