Til tross for at den mye omtalte «Barbie»-filmen har tatt verden med storm og tilbakemeldingene på filmens handling stort sett har vært positive, er det noen land som har hengt seg opp i enkelte detaljer.

Vietnam var først ute, og kritiserte filmen for å anerkjenne den såkalte ni-stiplede linjen som Kina bruker for å markere deres krav på store deler av Sør-Kina-havet.

Nå kommer Russland på banen – med en eks-spion som kritiserer LGBTQ+-innholdet i filmen.

– Kvinner som har tatt over verden

– Hva vi ser [i «Barbie»-filmen] er homofile, transpersoner, og kvinner som har tatt over verden, det vil si barbier. Det er ingenting om et slags samhold, om at det kan være en mann og en kvinne, om kjærlighet, sier den russiske politikeren Maria Butina, i en video som Newsweek rapporterer om.

Maria Butina, tidligere spion og nåværende politiker i Russlands Duma. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

Hun mener barbie-dukkene, og produsenten Mattel, burde fjernes fra det russiske markedet, til fordel for russiske produkter, skriver nettstedet.

Spion-anklager

Butina selv er ikke helt ukontroversiell i vestlig sammenheng. Hun har nemlig tidligere blitt dømt og fengslet i USA for spionasje.

Nå er hun medlem av den russiske lovforsamlingen, Dumaen, som tidligere i sommer vedtok ytterligere innstrammende lover mot LGBTQ+-samfunnet. For eksempel ble kjønnsbekreftende behandling helt forbudt i starten av juli, ifølge Newsweek.

Nettstedet skriver også at Dumaen tidligere har jobbet for å forby LGBTQ+-«propaganda», og at en krigskommandør til og med skal ha betegnet Ukraina-krigen som en «hellig krig» mot LGBTQ+-samfunnet.

Konservative holdninger

De konservative holdningene til filmens inkludering av LGBTQ+-skuespillere er imidlertid ikke bare forbeholdt russiske stemmer.

I videoen, som først ble postet på Twitter av en rådgiver til den ukrainske innenriksministeren, hevder Butina også at filmen promoterer det amerikanske Demokratiske partiet sin agenda.

En holdning som reflekteres blant flere konservative i USA.

Margot Robbie tok et bevisst valg om å inkludere flere i suksess-filmen, til stort arg fra konservative krefter. Foto: Maja Smiejkowska / Reuters / NTB

For eksempel har ABC Nyheter tidligere rapportert om kritikk, blant annet fra den konservative kommentatoren Ben Shapiro som kaller den «en av de mest ‘woke’ filmene» han noensinne har sett.

Margot Robbie, hovedrolleinnehaver og produsent for filmen har ifølge Newsweek tidligere uttalt til det britiske LGBTQ+-magasinet Attitude at de gjorde det bevisst å inkludere skuespillere med denne bakgrunnen.

Det gjorde de for at alle kunne føle seg representert til tross for at dukkene ikke har noen seksuell orientering. For eksempel spiller transkvinnen Hari Nef doktor-barbie i filmen.