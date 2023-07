Natt til tirsdag 18. juli avfyrte Russland flere droner og missiler mot den ukrainske havnebyen Odesa. Vrakrester fra nedskutte droner og høyt trykk er årsaken til skadene på havnen i Odesa og to private hjem. En person ble såret, ifølge myndighetene.

Nå opplyser det russiske forsvarsdepartementet at nattens angrep er et gjengjeldelsesangrep etter det de mener er Kyivs angrep på Krim-broen natt til mandag.

Det russiske droneangrepet mot Odesa skjer dagen etter at Russland melder om store skader på broen som forbinder den annekterte Krim-halvøya med det russiske fastlandet. Russiske myndigheter hevder at to ukrainske droner står bak angrepet.

Samme dag annonserte Russland at de ønsker å trekke seg fra avtalen om korneksport.

Denne avtalen gjør det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet. Det er fra havnene i Odesa-regionen at korn og andre matvarer blir eksportert fra Ukraina.

«I natt utførte Den russiske føderasjonens væpnede styrker et gjengjeldelsesangrep med sjøbaserte presisjonsvåpen mot anlegg der terrorhandlinger mot Den russiske føderasjonen ble forberedt ved hjelp av ubemannede båter, samt stedet der de ble produsert på et skipsreparasjonsanlegg i nærheten av byen Odessa», opplyser det russiske forsvarsdepartementet tirsdag, som bruker den russiske stavemåten for den sørlige byen.

Det er uklart om disse angrepene faktisk nådde sine mål slik det blir hevdet. Ukrainas forsvar melder om at de skjøt ned seks krysserraketter av typen Kalibr og 21 kampdroner.