Køene på Krim-broen kan få konsekvenser for den russiske hæren, skriver den amerikanske forskningsgruppen og tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Broen er den eneste ruten direkte mellom halvøya og det russiske fastlandet. Når turister nå prøver å forlate halvøya via broen, blokkerer de viktige logistikkruter for den russiske hæren, ifølge ISW.

Krim-broen ble utsatt for et angrep mandag, som Russland hevder at Ukraina står bak.

Krim-halvøya ble ulovlig annektert av Russland i 2014, og broen mellom den og Russland er et viktig ledd for transport av forsyninger til de russiske soldatene i Ukraina.

Trafikken på broen ble delvis åpent igjen sent mandag. Russlands visestatsminister Marat Khusnullin sier han håper å gjenopprette trafikken på Krim-broen innen september.