Frp -politiker Bård Hoksrud (50) har vist sin kulinariske side denne våren som deltaker i TV-showet «Camp Kulinaris». Han har imponert mange, inkludert sin kone, Ingunn Lundin Jensen (49), med sine matlagingsferdigheter, skriver Se og Hør.

Hoksrud forteller at han stortrivdes i programmet og trekker fram hyggelige mennesker og mye god mat.

Hans kone, Ingunn, ble overrasket over Hoksruds talenter på kjøkkenet og forteller at hun ikke ante at han var såpass flink til å lage mat.

Er sjelden hjemme

Hoksrud, som har vært en sentral politisk figur i mange år, roser sin kone for hennes støtte gjennom årene.

– Jeg er helt avhengig av Ingunn, som gir meg muligheten til å drive på. Hun har ofret mye for meg, sier Hoksrud.

Politikeren, som ofte bor i pendlerbolig i Oslo, innrømmer at han sjelden er hjemme og at det kan påvirke familien.

– Det er veldig opp og ned. Jeg er sjelden hjemme, og sånn har det vært i snart 25 år. Jeg har alltid levd som en nomade, forteller Hoksrud.

Til tross for utfordringene, mener Ingunn at tiden fra hverandre også kan ha en positiv virkning på forholdet.

Kan snakke om alt

Hoksrud og hans kone deler en lidenskap for politikk, Ingunn er aktiv i lokalpolitikken.

Nylig ble det overskrifter da Bård Hoksrud trakk seg som nestlederkandidat i Frp, og valgte i stedet å støtte partikollega Hans Andreas Limi (62).

Hoksrud beskriver Limi som en meget stødig politiker og en god kollega, og påpeker at det ikke er behov for en nestlederkamp. Ifølge han bør politikken stå i sentrum.

Hoksrud sier videre at han setter pris på støtten fra sin kone og forteller at han vet at han kan snakke med henne om alt.

Politikeren avslutter med å si at det er fantastisk å ha en slik støtte.