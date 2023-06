Fremskrittspartiets standpunkt til straff for villmannskjøring skaper splid internt i partiet, hvor lederen for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, støtter en tøffere linje enn partiets flertall, ifølge kilder i partiet.

Det skriver Dagbladet.

Under et gruppemøte i Frp sist onsdag ble spørsmålet om partiet skulle støtte en modell der villmannskjøring, selv uten ofre, automatisk skulle straffes med konfiskering av bilen på stedet, diskutert.

Denne modellen er allerede innført i Danmark.

Se video:Tybring-Gjedde: – Folk gir blaffen i uigurene

Bilistparti

Da Amundsen støttet en slik tilnærming, møtte han motstand i det lukkede møtet.

Partiets flertall argumenterte for at Frp alltid skulle være et parti for bilistene. Kompromisset ble at partiet kunne være åpent for at politiet lettere kan inndra kjøretøy ved villmannskjøring, men uten at det skulle være noen automatikk i dette.

I løpet av helgen ble det skrevet nyhetssaker der lederen for utrykningspolitiet (UP), Knut Smedsrud, uttrykte støtte for automatisk inndragning av kjøretøy.

Smedsrud påpekte at politiet allerede har konfiskert flere hundre kjøretøy i løpet av de siste tre årene, ofte for alvorlige fartsovertredelser eller promillekjøring.

Reagerer

Nyheten ga Amundsen mer ammunisjon i den interne debatten, ifølge kilder, og han sendte en e-post til partiet hvor han påpekte at han og UP-sjefen var enige i saken.

E-posten ble sendt til opptil 50 mottakere, alle folkevalgte og alle partiets rådgivere ved Stortinget.

Imidlertid har denne e-posten fått flere i partiet til å reagere med irritasjon, de ser på det som at Amundsen prøver å ta opp igjen diskusjonen og utfordre vedtaket fra gruppemøtet.

Da Dagbladet forela Amundsen med opplysningene fra hans partikolleger, ville han ikke kommentere interne prosesser, og bekreftet bare at saken hadde blitt diskutert i gruppen.