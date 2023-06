Faren til Rødt -politiker Mimir Kristjansson, Kristján Loftsson Guðlaugsson (74) er død.

Det melder Kristjansson på sin egen Facebook-profil.

– Pabbi var mitt universitet. Han fortalte meg alt som var verdt å vite om verden, skriver Kristjansson i innlegget sammen med et bilde av farens jakke.

Rødt-politikeren skriver også at faren i ordets beste forstand var grenseløs.

– Han prøvde så godt han kunne å lære meg at jeg kunne gjøre hva som helst, bare jeg satte meg mål om det, skriver han.

– Du gjorde med min verden det som våren gjør med kirsebærtrærne. Nå finnes det ikke lenger noen jeg kan ringe og spørre om hjelp eller tilgivelse. Jeg får bare håpe at jeg kan gjøre like mye for mine barn som du gjorde for meg, legger han til.

Videre skriver han at han savner sin gode venn, faren sin.

Guðlaugsson døde i Torremolinos i Spania der han bodde, 74 år gammel.