Mia Gundersen stiller til valg

Det bekrefter Gundersen overfor TV 2.

Gundersen har takket ja til en plass på valglisten til Folkestyret. Totalt står ni kandidater på den godkjente listen til Folkestyret i hovedstaden. Gundersen er nummer fem på listen.

– Folkestyret er en folkebevegelse og ikke et politisk parti, noe jeg selv har savnet. Derfor appellerte det til meg. Folkestyret vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom et mer desentralisert folkestyre, og de vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. Dette gjør at jeg gjerne vil bidra, sier hun til God kveld Norge.

Totalt står ni kandidater på den godkjente listen til Folkestyret i hovedstaden. Foto: Oslo kommune

Folkestyret ble dannet i 2022 av Susanne Heart, som blant annet har erfaring fra ni år i Miljøpartiet De Grønne.

Ifølge TV 2 opplever Heart at folket har mindre og mindre makt, og mange føler de blir overkjørt. Derfor ønsket hun å gi folk et nytt tilbud, ikke i form av et parti, men en folkebevelgse.

Hun er stolt over å nå ha fått Mia Gundersen på laget.

– Det var egentlig en tilfeldig forespørsel til Mia fra min side, og så traff det. Jeg er utrolig stolt over å ha med Mia. Hun har et stort hjerte, og veldig mange klare og kloke tanker. Hun våger å heve stemmen sin, og hun er ikke redd for å mene ting. Hun er helt enkelt en veldig bra kandidat på vegne av befolkningen, sier Heart.