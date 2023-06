Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Aud Blattmann er gått bort, skriver partiet i en melding til Fædrelandsvennen.

Tidligere stortingsrepresentant Aud Blattmann er død, 85 år gammel. Arkivfoto: NTB Foto: NTB

Blattmann sovnet inn mandag 5. juni, etter en tid med sykdom.

Blattmann var den første kvinnen fra Vest-Agder som ble fast innvalgt på Stortinget. Der satt hun i fire perioder fra 1985 til 2001.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) sier at budskapet om den tidligere kollegaens bortgang var svært trist å få.

– Hun var en markant politiker som var enormt opptatt av saker som er viktige også i dag. Hun forsvarte og ledet an i Arbeiderpartiet for å ha bredt og fungerende forsvar, og engasjerte seg for næring og industri på Sørlandet.

Blattmann er mor til Trond Henry Blattmann, tidligere styreleder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli.