– Dette er jo fortsatt gode målinger. Dette er historisk høyt og vi har ikke hatt så høye tall siden 1985. I etterkrigshistorien har vi kun hatt to valg på nivå med dette, så det ville vært et fantastisk godt resultat, påpeker en fornøyd Høyre-leder Erna Solberg på telefon til ABC Nyheter fra London.

I Opinions partibarometer for mai går partiet riktignok tilbake 4,4 prosentpoeng fra april. Det er det laveste de har vært på Opinions måling siden september 2022, likevel ruver partiet med sine 29,8 prosent fortsatt nesten dobbelt så store som Arbeiderpartiet.

Ap går noe opp, til 17,7. Det er 1,5 prosentpoeng høyere enn det Opinion målte for Ap i Altinget og ABC Nyheters april-måling, endringen er innenfor feilmargin. Ap styrker seg ved at lojaliteten øker noe, og at lekkasjen er noe mindre til Høyre.

Likevel ligger partiet fortsatt over 12 prosentpoeng bak Solbergs Høyre. På flere andre målinger i april og mai har Ap snust på 20-tallet. Snittet for partiet på pollofpolls.nos snitt av målinger i mai er på 20 prosent.

– Det er noen justeringer ned, noe som ikke er så rart, siden den forrige målingen var ganske høy, men det er veldig bra med gode målinger fortsatt, sier Solberg.

Solberg: Reverserer vår politikk

Opinions mai-måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter Partibarometer mai 2023 (endring fra forrige måling i prosentpoeng) Ap: 17,7 prosent (+1,5) Høyre: 29,8 prosent (-4,4) Sp: 5,5 prosent (-0,3) Frp: 12,5 prosent (0) SV: 8,9 prosent (+0,8) Rødt: 5,9 prosent (-0,2) Venstre: 4,7 prosent (-0,7) MDG: 3,8 prosent (+0,9) KrF: 4,4 prosent (+0,4) Andre: 6,8 prosent (+1,9) Opinions partibarometer for april 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 100o personer 70 prosent har avgitt svar om partipreferanse Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 25. – 29. mars Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?» Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021. Kilde: Opinion

Målingen ble gjennomført mellom 25.- og 29. april, før det blusset opp nok en personstrid i Arbeiderpartiet etter at Helga Pedersen trakk sitt partisekretær-kandidatur etter å ha opplevd press fra partileder og statsminister Jonas Gahr Støre.

Solberg er ikke enig i at Høyres fremgang bare skyldes at Arbeiderpartiets og regjeringens interne problemer.

– Mye av det de gjør er å reversere politikk vi hadde. Det er viktigere for dem hvem som levere, enn at alle skal få helsetjenester. De har sin egen politikk, sier Solberg og peker på blant annet kompetansekravet til lærere og lærerspesialistordningen.

– De velger andre løsninger, som blant annet sørger for at en del personer som har jobbet i bemanning opplever fra 1. april at jobben har forsvunnet. De får ikke lov.

– Ingen grunn til Ap-fest

Martin Stubban, rådgiver i Opinion, påpeker at det var mindre støy rundt regjeringen den siste tiden før målingen ble gjennomført. Han peker på at strømprisene har falt og dermed har vært lettere for Arbeiderpartiet å ha fokus på politikken og utformingen av den.

– Det har vært ett og et halvt år med negative drypp, strømkrisen, lakseskatten, prisvekst og den dårlige håndteringen av den. Så om oppslutningen ikke har normalisert seg, så har den stabilisert seg, konkluderer Stubban.

– Men 17,7 prosent oppslutning gir ingen grunn til å feste på landsmøtet, sier han.

– Det er et altfor lavt nivå for oss, og vi har høyere ambisjoner. Vår viktigste jobb er å snakke mer om våre politiske løsninger på tida vi står i – for sterkere fellesskap, mer trygghet, og like muligheter for alle, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet i en kommentar til ABC Nyheter.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng er ikke fornøyd. Foto: Lise Åserud / NTB

En slags naturlov

Stubban påpeker at spesielt når valgkampen begynner for fullt og det kommer mer oppmerksomhet både på rødgrønn– men spesielt også borgerlig politikk, så vil det nok komme mer kritikk rettet mot også Høyres politikk.

– Det er en slags naturlov at partiene som sitter med ansvaret mister oppslutning. Og det er lettere å sitte i opposisjon og vise til sine alternativer på politikken. Den dynamikken vil nok endre seg under valgkampen.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet fortsetter å falle, og går ytterligere ned 0,3 prosentpoeng på målingen, til 5,5 prosent. De er da mindre enn både SV (8,9 prosent) og Rødt (5,9 prosent).

Rødt-våpenstøtte påvirket ikke velgerne

Målingen ble gjort like etter Rødts splittende landsmøte der partiet til slutt valgte å si ja til våpenstøtte til Ukraina. Selv om flere Rødt-medlemmer valgte å gå ut av partiet, har ikke striden påvirket velgerne. Rødt går riktignok ned 0,2 prosentpoeng til under 6 prosent.

– De har en god lojalitetsprosent, så det er ikke store lekkasjer. Bråket rundt våpen-spørsmålet på landsmøtet påvirket visst ikke velgerne, sier Stubban.

Opinions måling ble utført mellom 25. og 29. april basert på 1000 telefonintervjuer. Feilmarginen er mellom 1 og 3 prosentpoeng.