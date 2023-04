Stortinget åpner kontrollsak mot tidligere næringsminister Iselin Nybø

Det skriver Sosialistisk Venstreparti i en pressemelding. Det var SV som i mars fremmet forslaget om å åpne kontrollsak mot Nybø.

Dagbladet skriver at saken springer ut av at direktøren i Eksportfinans Norge, Tone Lunde Bakker, ble tilbudt en lønn på 2,5 millioner kroner i under ansettelsesprosessen i april 2021. Dette er over statens lønnstak på 2 millioner kroner.

På dette tidspunktet var Iselin Nybø (V) næringsminister i Solberg-regjeringen og ansvarlig for tilbudet som ble gitt.

– Jeg er glad for at flertallet i komiteen åpner sak. Dette er viktig fordi det understreker viktigheten av å overholde prinsippene for lederlønn i staten, og at enhver regjering har et politisk ansvar for det, sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

Høyre og Venstre stemte mot

Lysbakken er også SVs representant i kontrollkomiteen.

– Lønnstaket på 2 millioner har vært tema i Stortinget en rekke ganger. Vi mener derfor det er helt naturlig at Stortinget fører kontroll med at retningslinjene blir fulgt. I en tid med økende ulikhet er moderasjon på toppen dessuten et viktig signal til hele samfunnet, sier han.

Høyre og Venstre, som satt i regjering da tilbudet ble gitt, stemte mot å åpne kontrollsak.

– Vårt mål med å åpne sak er å komme til bunns i hvordan dette skjedde, vurdere om det er grunnlag for kritikk mot forrige regjering og forsikre oss om at retningslinjene vil bli fulgt i framtiden, sier Lysbakken.

Ikke mulig med unntak fra regelen

Ifølge Dagbladet har nåværende næringsminister Jan Christian Vestre skrevet i et brev at rekrutteringsselskapet som var leid inn til rekrutteringsprosessen av ny direktør for Eksportfinans, ble informert om at utgangspunktet var at lønnen skulle settes innenfor lønnstaket i statens lederlønnssystem på 2 millioner kroner.

Likevel ble den nye lederen tilbudt en halv million kroner over lønnstaket.

Grunnen skal ha vært at man ikke fant egnede kandidater innenfor lønnsrammen på 2 millioner kroner.

Etter korrespondanse mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har det nå kommet fram at det ikke er mulig med unntak fra denne lønnsregelen.

– Det er Stortinget selv som bestemmer om de ønsker å opprette kontrollsak. Den aktuelle ansettelsen i Eksfin var både rettmessig og god og dersom Stortinget har spørsmål knyttet til denne ansettelsen skal jeg besvare disse, sier Nybø til Dagbladet torsdag.

Hun er i dag ute av politikken.