Avisen skriver at kulturministeren skal erstattes av Cecilie Myrseth.

Før landsmøtet første helg i mai, skal Valgkomiteen levere innstilling til ny Ap-ledelse.

Onsdag kveld hevdet Dagbladet at valgkomiteen i Arbeiderpartiet åpner for å vrake Bjørnar Skjæran.

Siden har flere Ap-topper i Nordland slått ring om nestlederen.

Erstattes av Myrseth

Dersom Skjæran ryker som nestleder, står Nord-Norge igjen uten sentrale posisjoner i Ap-ledelsen, men ifølge flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, har valgkomiteen allerede bestemt seg for hvordan de skal løse denne floken.

Aps helsepolitiske talsperson Cecilie Myrseth. Foto: Vidar Ruud / NTB

«Valgkomiteen ønsker å vrake kulturminister Anette Trettebergstuen som kvinnepolitisk talsperson», skriver Dagbladet.

For å sørge for at Nord-Norge beholder en sentral posisjon i Ap-ledelsen, vil valgkomiteen gi posisjonen som kvinnepolitisk talsperson til Cecilie Myrseth fra Troms.

Cecilie Myrseth har hatt medlemskap i flere stortingskomiteer siden 2017.

Sterke reaksjoner

Onsdag kveld, under et møte i Aps kvinnenettverk, kom det sterke reaksjoner på at Trettebergstuen kan bli vraket.

– Arbeiderpartiet kan ikke vrake sin egen likestillingsminister. Det vil jeg på det sterkeste advare mot. Anette har gjort en fantastisk jobb og har bred støtte i Aps kvinnenettverk, sier Vadsø-ordfører og kvinnepolitisk leder i Finnmark Ap Wenche Pedersen til NRK.

Til Aftenposten sier Pedersen at hun reagerer på at noen vil utfordre den nåværende likestillingsministeren.

Opptur på ny måling

Den ene meningsmålingen etter den andre har vært en nedtur for Arbeiderpartiet siden de kom til makten.

De har opplevd nedgang, nedgang og atter nedgang, men på en ny måling, utført av Norstat for Dagbladet og Vårt Land, opplevde Arbeiderpartiet en framgang på 2,3 prosentpoeng.

Med dette kom Ap seirende ut av målingen.

– Det er motiverende med framgang, men vi har en stor jobb foran oss, sa partisekretær Kjersti Stenseng om målingen.