The New York Times siterer ikke navngitte etterretningskilder i USA.

Kort tid etter meldte de tyske mediene ARD og Zeit at tyske etterforskere har identifisert en båt som ble brukt under angrepet på de to gassrørledningene i september i fjor.

– Dette er løst snakk fra anonyme tjenestemenn

En gruppe på fem menn og en kvinne skal ha leid en yacht fra et ukrainskeid selskap i Polen. Gruppen skal ha brukt falske pass, og deres nasjonalitet er fortsatt ukjent.

Nå går danske forskere hardt ut mot den nye teorien og stempler den som lite troverdig.

– Dette er løst snakk fra anonyme tjenestemenn. Etterretningsfolk kan ha sagt dette, men det betyr ikke at det er sant. Etterretningsmessig må det valideres mye bedre, sier senioranalytiker i Think Tank Europe, Jacob Kaarsbo, til dansk TV2.

– Det er veldig diffust

Kaarsbo, som har lang fartstid fra Forsvarets etterretningstjeneste i Danmark, mener de nye teoriene ikke utelukker at russere kan stå bak operasjonen.

Nord Stream 2 - «En ny rørledning for Europas energiframtid» Slik beskriver det sveitsiskregistrerte selskapet Nord Stream 2 AG sitt prosjekt for å legge en gassrørledning på bunnen av Østersjøen, som vil knytte verdens største gassreserver nord i Russland, direkte til Tyskland. Prosjektet vil fordoble kapasiteten til rørledningen som allerede går mellom Russland og Tyskland i Østersjøen. Nord Stream 2 AG eies av verdens største produsent av naturgass, russiske Gazprom. Selskapet har inngått finansieringsavtaler med ENGIE, OMV, Shell, Uniper og Wintershall.. Begrunnelsen for prosjektet er å bedre forsyningssikkerheten for gass til Europa. Motstanderne av den nye rørledningen er kritisk til at det kan svekke Ukrainas kontroll over gassflyten fra Russland gjennom landet. EUs egenproduksjon av gass er stadig synkende. Utsiktene for europeisk gassmarked er utredet blant annet av det sveitsiske analysebyrået Prognos. Les mer på hjemmesiden til Nord Stream 2

– Det er en del løse tråder i kildematerialet. Det er veldig diffust, og til slutt setter de inn fortellingen selv med å si at det også kan være en falsk flagg-operasjon utført av russere, sier Kaarsbo.

Han viser til antall historier i The New York Times, The Wall Street Journal og The Washington Post som er basert på anonyme kilder, og at mange har bommet grovt.

Ekspert: Ukraina mangler motiv



Samme oppfatning har militæranalytiker ved det danske Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen.

– Det er ganske uklart og vanskelig å vite hvor mye disse kildene selv legger i denne informasjonen. Samtidig presenteres ikke noe spesielt nytt eller avgjørende, sier Puck Nielsen.

Han understreker at det er en teknisk krevende operasjon som betinger bruk av spesialutstyr, og at det ville svært overraskende dersom en ikke-statlig aktør har utført sabotasjen.

Han mener at ukrainske aktører mangler motiv, at det ville undergrave ukrainske interesser, og i sin tur skape en svært farlig diplomatisk krise mellom Ukraina og Tyskland, og andre land i Europa.

En annen konspirasjonsteori har vært at USA og Norge står bak sabotasjen.

Kreml skeptisk til Ukraina-teori

Heller ikke Kreml har tillit de nye påstandene fremsatt i The New York Times. Russland har tidligere pekt på USA som mulig ansvarlig for sabotasjeaksjonen, og blant annet referert til uttalelser fra Joe Biden i tiden forut for eksplosjonene.

– Det er tydelig at de som står bak terroraksjonen ønsker å avlede oppmerksomheten. Dette er et koordinert clickbait for media, sier Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti, skriver Aftonbladet.

Peskov har tidligere lagt skylden på Nord Stream-eksplosjonene på USA. Den amerikanske journalisten Seymour Hersh skrev i februar at USA og Norge var ansvarlige for eksplosjonene.

– Artikkelen hans ble dessverre ikke spredt i vestlige medier, noe vi ikke er overrasket over, sa Kremls pressetalsmann den gang.

Peskov sier han er opprørt over at Russland ikke får tilgang til eksplosjonsstedet for å undersøke gassrørledningene, som er 51 prosent eid av russiske Gazprom.

– Det er ikke bare merkelig, men en forferdelig forbrytelse, sier Peskov.