Stoltenberg: Bakhmut kan falle om noen dager

På vei inn til et forsvarsministermøte i EU påpeker Stoltenberg at det har pågått heftige kamper i og rundt Bakhmut de siste ukene og månedene og at Russland setter inn flere styrker.

– Det Russland mangler i kvalitet, prøver de å gjøre opp for i kvantitet, sier Nato-sjefen i Stockholm.

– Russland har lidd store tap, men samtidig kan vi ikke utelukke at Bakhmut til slutt kan komme til å falle i de kommende dagene. Derfor er det viktig å fremheve at dette ikke nødvendigvis reflekterer et vendepunkt i krigen, og det understreker at vi ikke bør undervurdere Russland, legger han til.