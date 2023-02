– Jeg er glad for den brede enigheten til støtteprogrammet til Ukraina. Det skal gå over fem år og dermed inn i neste stortingsperiode. Vi står sammen i fordømmelsen av Russlands krigføring i Ukraina og støtten til det ukrainske folks legitime forsvarskamp, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Et bredt stortingsflertall er enige om en støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner fordelt på fem år. Støttepakken får navnet Nansen-programmet etter Fridtjof Nansen.

Fakta om Ukraina-pakken - Nansen-programmet * Norge gir 75 milliarder kroner - 7,5 milliarder euro - over fem år, fra 2023 til 2027. * I tillegg bevilger Norge også 5 milliarder kroner i 2023 til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale virkninger. * I 2023 går 7,5 milliarder kroner til sivil støtte og 7,5 milliarder kroner til militær støtte i Ukraina. * Støtten skal brukes til militær støtte, nødhjelp, bidrag til å opprettholde sivil infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, samt bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig. Midlene kan også brukes til sivil støtte for å avhjelpe krigens konsekvenser for Moldova. * Et bred flertall på Stortinget har stilt seg bak pakken. Frp støtter forliket, men har fått godkjenning til å legge inn i avtalen at de ikke støtter bistandsdelen til land i sør. Rødt står utenfor forliket fordi de ikke vil gi militær støtte til Ukraina utover militært b-materiell, men støtter avtalens økonomiske rammer. * Hjelpeprogrammet er gitt navnet Nansen-programmet til minne om den norske polfareren Fridtjof Nansens nødhjelpsarbeid i Ukraina i 1921–1923.

Zelenskyj takker Norge

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket både regjeringen og det norske folk for støtten da han torsdag talte til Stortinget.

Zelenskyj talte også til Stortinget i mars i fjor, kun uker etter at Russland invaderte Ukraina.

– Forskjellen fra den gangen og situasjonen vi står i nå, er at vi nå er trygge på at den frie verden ikke vil svikte prinsippene om frihet, trygghet om at Ukraina ikke vil bli stående alene mot en slik fiende, og at Europa ikke vil gi fra seg noen av sine områder til fienden, sa Zelenskyj.

– Norges bidrag til denne tryggheten er historisk, sa han.

– Ingen kan i dag spå hva som vil skje i løpet av de neste fem årene. Men vi vet definitivt hva som ikke vil skje, og det er at Russland ikke vil bekjempe vårt samhold, sa Zelenskyj.

– Ukrainere og nordmenn deler de samme verdiene, vi står sammen i vårt forsvar. Vi deler den fremtidige seieren, som vil bli grunnlaget for sikkerheten til alle i verden. Måtte deres standhaftighet bli en ledestjerne for andre frihetsforkjempere, sa Zelenskyj, som mottok stor applaus etter talen.

Solberg: Det var enkelt for oss å takke ja

Høyre-leder Erna Solberg sier det var enkelt for partiet å si ja til Ukraina-støtten.

– Det er viktig at vi stiller opp på lang sikt, og det var derfor enkelt for oss si ja takk til invitasjonen fra regjeringen om bli å med på programmet som også forplikter en eventuell ny regjering etter neste stortingsvalg, sa Erna Solberg da støttepakken ble lagt fram i Stortinget.

– Ukraina trenger forutsigbarhet og vite at vi står sammen med dem, sier hun.

Nansen-pakken innebærer at Norge gir 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år.

– Vårt grunnleggende håp er at dette ikke bare er støtte til å bekjempe Russland og krigen som pågår, men også til støtte til gjenoppbygging. At vi i løpet av disse årene går fra et program til militær og humanitær hjelp i krigssituasjon til å bli hjelp som skal bygge Ukraina, sa hun.

Et bredt stortingsflertall har sagt ja til en støttepakke til Ukraina. Foto: Terje Pedersen / NTB

Listhaug: Paradoksalt å støtte land som ikke fordømmer Putin

Frp støtter ikke økningen i bistand til andre land som er bakt inn i Ukraina-programmet. Et paradoks å støtte land som ikke fordømmer Putin, mener partiet.

– Jeg er glad for at Frp fikk være med på å støtte denne pakken, sa Frp-leder Sylvi Listhaug da pakken ble presentert på Stortinget torsdag.

Hun understreker at Frp støtter Ukraina til kampen er vunnet. Men partiet har reservert seg mot den delen av avtalen som handler om å gi 5 milliarder kroner ekstra i bistand til fattige land som blir rammet av krigens ringvirkninger.

– Frp er uenig i at vi skal ha med en del i pakken som øker bistanden til andre land. Det er paradoksalt at en del av midlene går til land som ikke har fordømt Putins krig, sa Listhaug.

Venstre: 75 milliarder kroner er ikke et tak

Venstres Guri Melby åpner for å gi enda mer penger til Ukraina.

– La det være klart. 75 milliarder gjennom Nansen-programmet representerer på ingen måte et tak. Nå bygger vi fundamentet for en mangeårig forpliktelse til Ukraina, sa Melby da pakken ble lagt fram.

Kampen for Ukrainas frihet og Europas fremtid er umulig å tallfeste, sa Venstre-lederen.

– Frihet kan ikke måles i penger. Frihet kan ikke måles i våpenstøtte. Kampen for demokrati er avgjørende. Men hver eneste krone, og hvert eneste våpen vi sender, bringer Ukraina nærmere fred og frihet for sitt eget land.

Lysbakken: Et tydelig og langsiktig bidrag

Partileder Audun Lysbakken (SV) sier Norges bidrag med 75 milliarder til den ukrainske frihetskampen er i tråd med venstresidens beste tradisjoner.

– Jeg er stolt over å ha skrevet under på denne avtalen for SV, sa Lysbakken i Stortinget torsdag om Norges hjelpepakke på 75 milliarder kroner til Ukraina.

Lysbakken sier pakken handler om at Norge står opp for folkeretten og mot den økende faren for det autoritære ytre høyre som Putins politikk står for.

– For SV og en god del andre partier som har vært med på dette, har det vært viktig at vi skulle nå det norske målet om 1 prosent i bistand av bruttonasjonalprodukt i året. Avtalen tar oss nesten dit, og jeg har fått forsikringer fra regjeringen om at vi kommer til å nå det målet i 2023, sa Lysbakken.

Den avtroppende SV-lederen sa at avtalen innebærer at Norge sender to viktige signaler på samme tid. Det ene er at den ukrainske frihetskampen trenger en langsiktig forpliktelse om støtte i motstandskampen.

– Den andre, i en tid da mange land kutter i sine bistandsbudsjetter, er at vi også tar ansvar for å opprettholde internasjonal solidaritet med resten av verden og hjelpe folk der de er, sa Lysbakken.

KrF: Skulle ønske at avtalen gikk lenger

KrF støtter Nansen-programmet og står helhjertet bak bidraget til sårbare land i sør som rammes av ringvirkningene fra krigen, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

– Ja, KrF hadde ønsket at avtalen gikk lenger på noen punkter, men i dag vil jeg først og fremst uttrykke glede over at vi er enige og samlet i støtten til Ukraina, sa hun i Stortinget torsdag.

– Selv om noen partier på Stortinget ikke kan stille seg bak hele pakken, er jeg overbevist om at det norske folk gjør det, sa Bollestad videre.

– Jeg er også overbevist om at folk vil bidra til dem som akkurat nå marsjerer mot hungersnød og opplever at krigens ringvirkninger har tatt vekk deres livsgrunnlag. Derfor er også den støttepakken utrolig viktig.