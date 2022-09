– Vi er på randen av tredje verdenskrig, og det er Vesten som er besatt av å presse oss dit. Dette er ikke lenger en frykt eller en forutanelse. Det er fakta. Russland er i krig med det kollektive Vesten, skriver Alexander Dugin i en kronikk på den høyrepopulistiske TV-kanalen Tsargrad TV sin hjemmeside.

Dugin er en russisk politiker og ideolog som er kjent for sin radikale geopolitikk. Han var med på å grunnlegge Det nasjonalbolsjevikiske partiet. Senere forlot han partiet og engasjerte seg i stedet i dannelsen av Det eurasiske parti.

Han blir ofte omtalt som Putins hjerne, Putins filosof og Putins Rasputin. Bakgrunnen for dette er Dugins ideer om at Russland igjen skal innta en sentral posisjon i en ny verdensorden ledet av Russlands president.

Dette er ideer Putin har applaudert. Den russiske presidenten, som stadig oftere omtales som diktator, har omtalt seg som vår tids arvtaker etter tsar Peter den store.

– Hva var det han gjorde? Han tok det tilbake og befestet det. Det var det han gjorde. Og det kan virke som om også vi nå må ta tilbake og befeste, sa Putin under 350-årsmarkeringen av den russiske tsarens fødselsdag 9. juni.

– Hun døde for folket, for Russland, i første linje

Etterforskere undersøker stedet der Darja Dugin (29) ble drept av en bilbombe. Hun var en iherdig forsvarer av Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Russlands granskningskomité via AP / NTB Foto: AP

21. august ble Alexander Dugins datter, den russiske høyrenasjonalisten Darja Dugina, drept av en bilbombe. Russiske myndigheter ga raskt Ukraina skylden for attentatet, men ukrainske myndigheter har tilbakevist dette.

– Hun døde for folket, for Russland, i første linje. Første linje, det er her, sa faren Aleksandr Dugin under minneseremonien for sin datter.

Hun ble regnet som en viktig inspirasjonskilde for Russlands president Vladimir Putin, og var en profil i statskontrollerte russiske TV-kanaler hvor hun formidlet russisk propaganda i beste sendetid.

– Vesten har erklært krig mot oss

Nå er Alexander Dugin igjen på banen med et kontroversielt utspill.

60-åringen mener at krigen i Ukraina ubønnhørlig er et forspill til tredje verdenskrig, og at en atomkrig kan bli den ytterste konsekvens. Han trekker klare paralleller til Hitlers angrep på Sovjetunionen i 1941.

– Vesten har erklært krig mot oss. Vi valgte ikke denne krigen, og vi ville ikke ha den. I 1941 ønsket vi heller ikke krig med Nazi-Tyskland, og vi nektet å tro på det før det skjedde, skriver Dugin, ifølge dansk TV2.

Til tross for at det var Putin som ga ordre om å invadere Ukraina og starte en angrepskrig, hevder den profilerte russiske filosofen at det er Russland som er angrepet og påtvunget en storkrig.

– Det som skjedde er irreversibelt

Han minner også om at Russland ikke står alene, men har flere allierte i Nord-Korea, Syria, Iran, Den sentralafrikanske republikk, Mali, Serbia og Kina. Dette er stater som alle har et frynsete rykte i forhold til menneskerettigheter.

– Vi er nå i krig mot vår vilje, og det gjelder alle innbyggere i Russland. Vi har nå alle våpen fra fiendtlige terrorister, snikskyttere og sabotører rettet mot oss. Det er umulig å gå tilbake til forholdene fra før 24. februar 2022. Det som skjedde er irreversibelt, og vi kan ikke gi innrømmelser eller inngå kompromisser. Fienden vil bare akseptere vår fullstendige overgivelse, slaveri, splittelse og okkupasjon, så vi har ikke noe valg, advarer Alexander Dugin.

– Mobilisering er uunngåelig

Han hevder Russland nå befinner seg i en krigstilstand, mens Putin fortsatt kaller det en «spesialoperasjon».

Dugin mener de russiske styrkene kjemper mot en antireligiøs sivilisasjon, og at krig derfor er det eneste rette for å avnazifisere og gjenopprette moralen i Ukraina. Nå ber han Putin trappe opp angrepene og beordre full mobilisering for å vinne krigen.

– Mobilisering er uunngåelig. Krig handler om alle. Men mobilisering betyr ikke at vernepliktige tvinges til fronten. Dette kan for eksempel unngås ved en bevegelse bestående av frivillige. Det russiske folket er bygd opp av helter, og de vil sannsynligvis vinne, selv om seieren har en pris, skriver Alexander Dugi.