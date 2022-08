I slutten av juni skrev utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) et skriftlig svar til tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). I svaret sitt sier hun blant annet «Putin-regimet har gått fra å være autoritært til å få stadig sterkere totalitære trekk».

Dette har fått Russland til å reagere.

I et skriftlig svar til Dagbladet sier Russlands ambassade i Norge at de vil varsle regjeringen om statsrådens utspill.

«Ambassaden registrerer slike utspill og orienterer regjeringen. Uttalelser fra høytstående regjeringsmedlemmer mot statsoverhoder noteres spesielt, og selvfølgelig føyer de nevnte uttalelsene seg i rekken av uvennlige uttalelser fra Oslo mot Den russiske føderasjonen».

Videre skriver ambassaden at de anerkjenner at Huitfeldts uttalelser kommer som et svar til til Søreide, men skriver videre at ordene «gjenspeiler en trendy konkurranse under parolen: 'Hvem som på mest rikelig vis vil fordømme Russland'».