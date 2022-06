I forrige uke vedtok Nidaros sosialdemokratisk forum en uttalelse om pensjon på sitt årsmøte. Arbeiderpartiets nest største lokallag, med Ap-veteranen Trond Giske (55) i spissen.

Lokallaget er uenige om hvordan pensjonene skal justeres, melder VG.

– Det er på tide å gi pensjonistene det vi har lovet dem, sier Giske til avisen.

I over flere år har pensjonen blitt lagt 0,75 prosent lavere enn lønnsveksten til arbeidstagerne. Pensjonistforbundet vil at pensjonen skal være basert på gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, skriver VG.

«Det ga pensjonistene to milliarder for lite»

I fjor ble pris- og lønnsveksten høyere enn anslått. I desember la Arbeiderpartiet frem et forslag om å justere anslaget for lønnsvekst, ikke for prisvekst. Dette falt ikke i god jord hos Nidaros sosialdemokratisk forum.

«Det ga pensjonistene to milliarder for lite. Nidaros sosialdemokratisk forum krever at dette rettes opp i revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet skal være garantisten for at pensjonistene ikke skal ha redusert kjøpekraft når andre får lønnsvekst», står det i lokallagets uttalelse.

Nidaros sosialdemokratisk forum har over 400 medlemmer.

Regjeringen svarer

Statssekretær Stian Nyhus (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener det ikke er behov for etterbetaling.

– 2021 var et overgangsår, der det endelige resultatet ble at pensjon ble regulert med lønnsvekst. Stortinget har vedtatt at pensjonistene fra og med i år får regulert pensjonen basert på gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, og det er det regjeringen nå har gjennomført, sier Nyhus til VG.

Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Det har siden vært betydelig splittelse internt om hans videre rolle i partiet.