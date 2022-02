Trond Giske og Haddy N'jie bekrefter gladmelding

«Lille, vakre Anna. Velkommen til verden», skriver Haddy N'jie på Instagram.

Også Trond Giske deler den store nyheten med offentligheten.

«Et nytt menneske er kommet til verden. Sterke, tøffe utholdende Haddy har gitt oss en datter og lillesøster. Hjertelig velkommen elskede Anna!» , skriver Giske på Facebook lørdag formiddag.

Dette er N’jie og Giskes andre barn og datter. Giske har ett barn til fra et tidligere forhold.

– Gleder meg mye til å bli pappa igjen

Det profilerte paret ble kjærester i 2014. To år senere fikk de datteren Maria. Sommeren 2019 giftet de seg i Nidarosdomen i Trondheim.

Under og etter den såkalte Giske-saken har paret opplevd å være eksponert for et voldsomt mediekjør, men har stått sammen som familie i den tøffe perioden.

Allerede i fjor høst røpet Giske at ektefellen ventet barn.

– Det er svært hyggelig, og jeg gleder meg mye til å bli pappa igjen, sa Giske til Se og Hør.