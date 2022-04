Italias statsminister Mario Draghi og Russlands president Vladimir Putin har snakket sammen på telefonen i lys av krigen i Ukraina.

Nå avslører Draghi hva de to lederne snakket om, og kaller det å snakke med Putin for «sløsing med tid».

Det var Business Insider som først omtalte saken.

Hevder Putin ikke har fred som mål

Ifølge Italias statsminister skal han ha oppfordret Putin til å inngå våpenhvile.

– Jeg spurte ham: «Når skal du møte Zelenskyj? Bare dere to kan løse dette». Han svarte: «Det er ikke tiden for det nå». Men jeg insisterte: «Inngå våpenhvile nå», men han svarte igjen, «Nei, det er ikke tid for det nå.

Uttalelsene kommer i lys av oppdagelsen av massedrap i Kyiv-forstaden Butsjam som har satt en midlertidig stopper for fredsforhandlingene mellom de to landene.

Videre mener Draghi at Putin ikke har hatt fred for øye:

– Så langt har ikke Putins mål vært søken etter fred, men heller å forsøke å utslette den ukrainske motstanden, okkupere landet og overlate det til en russiskvennlig regjering.

– Sløsing med tid

Draghi skjuler ikke hvor frustrert han er over Putin og sier at å forsøke å engasjere seg med den russiske presidenten begynner å føles som «sløsing med tid».

Draghi ble utnevnt til Italias statsminister i februar i fjor, og har den siste tiden blant annet jobbet hardt med å redusere Italias avhengighet av Russland ved å blant annet se på andre løsninger når det kommer til gassimport.

Gjennom en avtale med Algerie får nemlig Italia omtrent 40 prosent av gassen sin fra Russland.