Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu «forsvant» fra offentligheten

Krigen raser på ukrainsk jord, tusenvis dør, byer legges i grus og 150.000 russiske soldater kjemper for å oppfylle Putins drøm om å herske over 45 millioner ukrainere, er det stille fra landets øverste sjef for den mektige russiske armeen.

Utenriksminister Sergej Lavrov, Putin-talsmann Dmitrij Peskov, eksstatsminister Dmitrij Medvedev og Kreml-talskvinne Maria Zakharova siteres jevnlig både i russiske og vestlige medier.

Samtidig er det helt taust fra forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Hjertetrøbbel eller degradert?



Nå går spekulasjonene om årsaken til forsvarstoppens fravær. Er han syk, har Putin gitt ham munnkurv, er han midlertidig degradert etter den tilsynelatende mislykkede invasjonen, eller er det andre naturlige årsaker til den langvarige anonymiteten?

Ifølge Daily Mail ligger det trolig helsemessige forklaringer, trolig hjertetrøbbel, bak Sjojgus lave medieprofil. Dette underbygges av kilder som den uavhengige russiske opposisjonsavisen Agentstvo har tilgang på.

Sjojgu har de siste ti årene vært blant Putins mest betrodde medarbeidere. Han hadde også en nøkkelrolle under Russlands lynkrig mot Krim-halvøya i 2014.

Dukket opp i lydløst klipp

Torsdag formiddag la det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria Novsti ut et videoklipp som viser Sjojgu sammen med medlemmer av det russiske sikkerhetsrådet.

Klippet er uten lyd. CNNs reporter mener opptaket ser mistenkelig ut.

Kremls talsperson Dmitrj Peskov avviser spekulasjoner om forsvarsministerens helsetilstand.

– Man skal ikke tro på Agentstvo. Still disse spørsmålene til Forsvarsdepartementet, sier Peskov, ifølge CNN.

Mor fra Ukraina, far fra Sibir



Men etter at enorme russiske styrker krysset grensen inn på ukrainsk territorium natt til 24. februar, har presset på Sjojgu økt. Svært høye tapstall kombinert med det vestlig etterretning beskriver som svært dårlig planlegging og gjennomføring, har satt de russiske styrkene i forlegenhet.

Rapporter om dårlig kampmoral, elendig logistikk og mangel på forsyninger, kombinert med en formidabel motstandsvilje på ukrainsk side, er dårlig nytt for Putin.



I likhet med mange russere har Sergej Sjojgu røtter i Ukraina. Hans mor ble født i Ukraina og vokste opp i Luhansk, hvor prorussiske og ukrainske styrker fører en blodig krig. Faren er russisk og har røtter i Sibir på grensen til Mongolia.

I husarrest?



Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu under et tidligere møte. Foto: NTB

Fox News refererer til meldinger på nettet, inkludert russiske journalister, som kan tyde på at Sjojgu har blitt sparket fra departementet og sitter i husarrest, men disse meldingene er ikke bekreftet.

Ifølge Kremls egen nettside skal Sjojgu 18. mars ha vært til stede under et møte hvor Putin innkalte medlemmer av sikkerhetsrådet for å diskutere fremdriften til «spesialoperasjonen i Ukraina», men ingen bilder eller videoer fra møtet er lagt ut.

Det russiske statlige nyhetsbyrået RIA har heller ikke rapportert om Sjojgu siden 11. mars. Før denne datoen var Sjojgu nesten daglig på russisk TV for å snakke om invasjonen.

Så ble det helt stille.

Var Sjojgu i Kherson?

Den russiske journalisten Dmitri Trestsjanin fra Mediazona skal ha forsøkt å få bekreftet om forsvarsministeren 2. mars befant seg i Tsjernobaevka, som ligger utenfor Kherson. Her var det svært harde kamper før russerne fikk kontroll.

Flere høytstående generaler er allerede bekreftet døde etter kamper i Ukraina.

Uansett hva årsaken til at den russiske forsvarsministeren er borte fra mediene, vekker det oppsikt etter to uker uten livstegn samtidig som Russland er i krig med nabolandet.