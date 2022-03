Møtet, som fant sted i det russiske forsvarsdepartementet i Moskva forrige uke, er ett av svært få møter som har funnet sted mellom de to militærmaktene etter Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Ifølge CNN, som har fått eksklusiv tilgang til møtereferatet, skal den russiske generalmajoren Jevgenij Iljin, som er nestleder for hoveddirektoratet for internasjonalt samarbeid, ha blitt følelsesmessig berørt og delvis satt ut da han ble spurt om sin ukrainske bakgrunn.

Snakket om generalens familierøtter i Ukraina



Det var idet møtet gikk i oppløsning en deltager i den amerikanske forsvarsattachéen tok initiativet til å spørre den russiske generalen om hans familierøtter i Ukraina.

Generalen skal, ifølge lekkede notater fra møtet, brått ha forandret seg da han fikk spørsmålet. Han skal deretter ha rødmet og vist tegn på stress.

Ifølge amerikanerne skal Ilyin ha bekreftet at han ble født i Dnipropetrovsk i Ukraina før han flyttet med familien til Donetsk, hvor han senere gikk på skole.

På begge stedene har det de siste ukene vært harde kamper mellom russiske og ukrainske styrker med store tap på begge sider.

– Jeg er veldig deprimert over det

Den russiske generalmajoren Jevgenij Iljin skal deretter ha kommet med et oppsiktsvekkende hjertesukk om situasjonen i sitt tidligere hjemland.

– Situasjonen i Ukraina er tragisk og jeg er veldig deprimert over det, skal generalen ha sagt etter at den formelle møtedelen var over.

Deretter skal han ha forlatt møtet uten å håndhilse på de amerikanske utsendingene. Jevgenij Iljin skal ha lang erfaring med å håndtere amerikanske tjenestemenn.

– Vi har aldri vært vitne til et slikt utbrudd av russiske kolleger på et offisielt møte, sier en kilde, som selv deltok på møtet.

Et avslørende øyeblikk

Ifølge CNN tolkes følelsesutbruddet til den russiske generalen som et uttrykk for ambivalens innad i den russiske militærledelsen, og at det var et avslørende øyeblikk som indikerer interne spenninger og moralske utfordringer innad i de russiske styrkene.

Det er uklart hvorfor møtet ble holdt eller øvrige omstendighetene rundt møtet, men det var trolig en av svært få møteplasser hvor USA og Russland har dialog på høyt nivå for å unngå misforståelser som kan lede til storkrig mellom Nato og Russland.