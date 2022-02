Den tyske dyrevernsorganisasjon Animal Welfare Foundation (AWF) har mellom 2019 og 2021 gjort undersøkelser av 40 såkalte blodfarmer på Island. Der skal de ha observert tusenvis av drektige hester bli tappet ukentlig for 15-20 prosent av blodvolumet, i opptil 10 uker på rad.

Ifølge AWF skal blodtappingen forgå i svært stressende omgivelser, i tillegg til at hestene systematisk blir utsatt for vold fra blodfarmenes ansatte.

Føllene som kommer som følge av produksjonen skal også bare være et biprodukt av hormonproduksjonen, og selges til slakting slik at hestene kan bli drektige igjen så fort som mulig.

– Et unødvendig produkt

I kjølvannet av avsløringene krever nå en bred koalisjon av dyrevelferdsorganisasjoner ledet av AWF, et EU-forbud mot produksjon og import av hormonpreparater basert på hesteblod.

– Dessverre er vi som samfunn altfor vant til å lese om husdyr som holdes under forferdelige forhold. Men blodfarmer er et uvanlig grotesk fenomen. Drektige dyr utsettes ukentlig for vold og makt og det føres en 5 millimeter tykk kanyle i halspulsåren deres. Alt for et unødvendig produkt, som det allerede finnes syntetiske alternativer til, sier Jeanett Dahlberg, organisasjonsrådgiver i dyrevernorganisasjonen Anima i en pressemelding.

– Alle burde se at situasjonen har gått helt av skaftet

Fertilitetshormonet som utvinnes fra hestenes blod kalles Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) eller Equine Chorionic Gonadotropin (eCG), og brukes i industrielt landbruk til å synkronisere dyrs brunst, fremskynde puberteten og for å fremskynde purkenes syklus slik at de raskere kan insemineres igjen etter fødsel.

Ifølge Dahlberg er eksistensen av blodfarmene et bilde på hvor forvrengt moderne industrilandbruk har blitt:

– Så utrolig det enn høres ut, så har noen fått ideen om å gjøre hester drektige for å ta blodet deres og deretter bruke hestens hormoner i en helt hensynsløs og unaturlig dyreproduksjon. Alle burde kunne se at situasjonen har gått helt av skaftet når føllene til blodfarmene ender opp med å bli biprodukter i jakten på stadig billigere grisekjøtt.

En direkte linje fra blodfarmer til overfylte grisehus

Ifølge Anima er det en direkte linje mellom islandske blodfarmer og en rekke problemer man ser i industrielt landbruk.

Blant annet mener de at PMSG-produkter bidrar til at purka føder langt flere smågriser enn det som er naturlig – noe som øker risikoen for større dødelighet blant grisungene da de dør eller blir avlivet når kullene blir for store.

Den islandske opposisjonen har etter avsløringene foreslått et forbud mot blodfarmer.

Om forslaget skulle bli en realitet, håper fortsatt AWF og Anima at EU tar grep og innfører forbud mot import og produksjon av PMSG og andre preparater basert på hesteblod, slik at blodfarmene ikke bare forflyttes til andre land.