Ifølge Reuters melder amerikanske tjenestemenn om at Russland skal ha på plass omtrent 70 prosent av de militære styrkene de trenger for å gjennomføre en fullskala invasjon av Ukraina.

Dagen etter uttalte Det hvite hus at en russisk invasjon kan skje «når som helst», mens Ukrainas utenriksminister oppfordrer folk til å ignorere «apokalyptiske spådommer».

Kan skje «når som helst»

USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan er bekymret over situasjonen i Ukraina og tror en russisk invasjon kan skje når som helst. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP/NTB

De to amerikanske tjenestemennene sier til Reuters at de mener Russland kan være klar for en fullskala invasjon av Ukraina i midten av februar.

Nye satellittbilder skal også vise at en russisk militærleir nær den russiske grensen, skal ha flyttet utstyr enda nærmere grensen.

Deretter skal Jake Sullivan, Nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus søndag ha sagt at Russland kan iverksette militære aksjoner «når som helst nå», men at de fortsatt kan velge diplomati.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba oppfordret på sin side folk til å ignorere det han kalte «apokalyptiske spådommer» om en forestående russisk invasjon.

– Fienden skal være redd oss, ikke oss for dem

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba oppfordret til å ignorere apokalyptiske spådommer. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix via AP / NTB

Det er i en tweet søndag at Kuleba kommer med oppfordringen.

– Ikke tro på de apokalyptiske spådommene. Ulike hovedsteder har forskjellige scenarier, men Ukraina er klar for enhver utvikling. I dag har Ukraina en sterk hær, enestående internasjonal støtte og ukrainernes tro på landet sitt. Fienden skal være redd oss, ikke vi for dem, skriver utenriksministeren.

Tidligere har president Volodymyr Zelenskyj uttalt at Ukraina ikke var et synkende Titanic, og anklaget blant annet Washington og media for å skape panikk som gikk utover økonomien, når det «ikke fantes tanker i gatene».