Russland ut mot amerikansk skremselspropaganda

– Galskapen og skremselspropagandaen fortsetter , tvitrer Russlands viseambassadør i FN, Dmitrij Poljanskij.

– Hva om vi sier at USA kan erobre London i løpet av en uke og forårsake 300.000 sivile dødsfall? Alt basert på våre etterretningskilder som vi ikke vil oppgi. Hvordan ville amerikanerne og britene ha følt det, spør han sarkastisk.

Kommentaren er en reaksjon på påstander fra amerikansk hold , om at Russland nå har samlet rundt 70 prosent av styrkene de trenger for å innlede en fullskala invasjon av Ukraina.

Amerikansk etterretning mener at forholdene vil ligge best til rette for en slik invasjon mellom midten av februar og utgangen av mars, og de anslår også at den vil kunne føre til at opptil 50.000 sivile blir drept eller såret og 1 million mennesker vil bli drevet på flukt.

I desember advarte for øvrig USA om at Russland planla å invadere nabolandet i januar, noe som ikke skjedde.

Russiske stridsvogner på et skytefelt i Rostov-regionen sør i Russland, rundt 80 kilometer øst for grensa til Ukraina. Foto: AP

Falskt angrep

Amerikansk etterretning hevdet for få dager siden også at Russland planla å filme et falskt angrep, enten over grensa til Russland eller mot områder kontrollert av russiskstøttede separatister, for å benytte dette som påskudd for en invasjon.

– Vi tror at Russland vil produsere en veldig grafisk propagandavideo, som vil inkludere lik og skuespillere som spiller sørgende, samt bilder av ødeleggelser, sa Pentagon-talsmannen John Kirby.

Ifølge ham vil en slik video trolig også vise etterlatt militært utstyr som ser ut til å komme fra Vesten.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviste det hele som nok et eksempel på amerikansk skremselspropaganda.

– Det er ikke den første slike rapporten vi har sett. De har hevdet lignende ting tidligere, men det har aldri skjedd, sa han i en kommentar.

Flere bataljoner

Anonyme amerikanske kilder hevder også at Russland har økt antallet taktiske bataljoner i grenseområdene mot Ukraina fra 60 til 83 de to siste ukene, og at ytterligere 14 bataljoner er på vei.

Russland har gjentatte ganger tidligere avvist påstandene om at landet planlegger å invadere eller intervenere i Ukraina og kalt det vestlig propaganda.

Utenriksminister Sergej Lavrov anklaget i midten av januar USA for å drive «massiv desinformasjon». Han viste til påstander som da sirkulerte om at Russland hadde sendt agenter inn i Øst-Ukraina for å utføre sabotasjeaksjoner i områder kontrollert av russiskstøttede separatister, dette angivelig for å få et påskudd til å invadere. Slike aksjoner har heller ennå ikke skjedd.