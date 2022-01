Onsdag fortalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg at Folkehelseinstituttet nå anbefaler en rask nedtrapping av tiltakene. Den viktigste grunnen er at omikron i liten grad gir alvorlig sykdom blant nordmenn.

Onsdag meddelte også den danske regjeringen at landet åpner opp, og ikke lenger regner coronapandemien som samfunnskritisk.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet samme kveld at det vil komme «betydelige lettelser» neste uke.

Det er ikke godt nok for opposisjonen. Venstre-leder Guri Melby mener regjeringen må begrunne hvorfor de venter.

– Jeg tenker at vi ikke bør holde på tiltak som begrenser folks liv én dag lengre enn nødvendig, så hvis FHI mener at vi bør åpne opp mer nå, så synes jeg det er vanskelig å forstå hvorfor vi må vente en uke. Jeg skjønner at regjeringen har planlagt å diskutere dette neste uke, men når kunnskapsgrunnlaget er så klart akkurat nå, så ser jeg ingen grunn til å vente, sier Melby til ABC Nyheter.

– Folk er utålmodige for å få hverdagen sin tilbake og da kan en ukes utsettelse ha mye å si. Det er vanskelig å forstå hvorfor vi skal holde igjen lengre. Kjerkol bør i alle fall begrunne hvorfor vi må vente en uke til, utdyper hun.

Venter på ekspertgruppe

Kjerkol fortalte til NTB onsdag kveld at hun og regjeringen venter på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og en ekspertgruppe som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

– Denne gruppen gjør nå også en vurdering av tiltaksnivå og innretninger på tiltak og vil gi råd til regjeringen, sa Kjerkol.

En beslutning vil så bli tatt i regjering tidlig neste uke. Nøyaktig hvilken dag lettelsene vil komme, er det likevel for tidlig å si.

Jussprofessor: Ulovlig

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til Dagbladet at regjeringen begår lovbrudd om de ikke umiddelbart letter på tiltakene.

– Vi er langt forbi det tidspunktet hvor det er lovlig å ha en så stor buffer av føre var, for det er det vi har nå. Vi har for sikkerhets skyld strenge tiltak. Når selv FHI sier at kostnaden er større enn nytten, da må tiltakene oppheves umiddelbart, sier han til avisen og viser til smittevernlovens krav om forholdsmessighet.

– En ukes ekstra får konsekvenser

Melby advarer om konsekvensene for folk og næringsliv.

– Tusenvis av mennesker rundt om i landet sitter nå på hjemmekontor, og de bør få lov til å komme tilbake på jobb. Det er på tide at folk får livene sine tilbake og at bedriftene får mulighet til å tjene penger igjen.

– Jo lengre man man holder igjen, det er ikke bare slitsomt, det får også konsekvenser for ting som planlegges frem i tid. Jo lengre man venter, jo mer må avlyses. Det er jo snakk om forskjeller på millionomsetning. Jeg kom rett fra Røros nå, der næringslivet måtte bestemme seg for å avlyse Rørosmartnan. Hadde lettelsene blitt annonsert nå, så kunne de trolig gjennomført markedet. En uke fra eller til betyr noe, sier Melby.