Klokken 12.30 fredag skulle klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møtt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo.

Tema for møtet var blant annet bruk av biodrivstoff i kollektivtrafikken.

Men det møtet blir ikke noe av, får ABC Nyherer opplyst fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Det var Klima- og miljødepartementet som avlyste møtet, fordi byrådet er et forretningsministerium, opplyser pressekontakt Kristin Stormo til ABC Nyheter.

Stormo forteller at også andre politiske møter er avlyst.

Vedtok mistillit onsdag



ABC Nyheter får opplyst fra Klima- og miljødepartementet at møtet med Lan Marie Berg og byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel er avlyst «i samråd med Oslo kommune», og at så snart det er på plass et fungerende byråd igjen, vil møtet kunne bli avholdt.

Etter at byrådet måtte gå onsdag etter at byrådsleder Raymond Johansen stilte kabinettspørsmål i mistillitsforslaget mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, sitter nå byrådet kun som et såkalt forretningsministerium. Det vil si at den politiske aktiviteten skal være skrudd ned til et minimum.

Fikk krass kritikk for møtedeltakelse



Torsdag kveld satt byråd Berg likevel, ifølge TV 2, i byrådets møte.

Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen, som stilte mistillitsforslaget mot Berg, reagerte kraftig.

– Dette tar seg ikke ut i det hele tatt at hun sitter som byråd og kan være på byrådskontorene etter at bystyret vedtok at hun ikke har tillit, sa hun til TV 2.