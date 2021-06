– Det vil være uhørt og helt feil hvis ordfører Marianne Borgen på dette tidspunkt ber Raymond Johansen om å danne et nytt byråd. Oppdraget bør gå til lederen for det største opposisjonspartiet!

Det skriver Carl I. Hagen på Facebook etter at det ble klart at byrådet i Oslo har falt.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har varslet at han vil forsøke å danne et nytt rødgrønt byråd utgått av Ap, SV og MDG og fortsette det parlamentariske samarbeidet med Rødt.

– Byrådet i Oslo har gått av, men Raymond håper han får oppdraget på nytt. Det er uhørt og imot all parlamentarisk praksis. Nå bør alle se tilbake til 1963. Da ble Gerhardsen felt på et mistillitsforslag fordi SF temte for. Lederen for det største opposisjonspartiet John Lyng fikk da oppdraget om å danne regjering og dannet en bred borgerlig regjering som så ble felt på et mistillitsvedtak i erklæringsdebatten. Da først kom Gerhardsen tilbake, skriver Hagen.

Samtaler torsdag

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) uttalte etter onsdagens bystyremøte at hun torsdag vil innlede samtaler om veien videre.

– Det er stor interesse for at vi raskt finner en løsning, sier Borgen, som onsdag ikke ville si hvem hun vil utpeke for å danne et nytt byråd.

– Det kommer an på signalene jeg får fra gruppelederne i morgen, sier hun.

Fram til et nytt byråd er på plass, fortsetter det gamle byrådet som et forretningsministerium. Det finnes ingen endelig grense for hvor lenge dette kan sitte.

Milliardsprekk

Onsdag stemte bystyret i Oslo stemte for mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.