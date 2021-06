Basert på Svalbardtraktaten er det Norge som bestemmer hvor mye torsk det er lov å fiske i området rundt Svalbard.

Nå som Storbritannia er ute av EU, mener Norge at EU ikke har behov for like stor kvote som før. Norge har derfor redusert EUs fiskekvote til 19.000 tonn, mens EU har satt sin egen kvote til rundt 29.000 tonn. Dette har ført til en heftig brevutveksling mellom norske myndigheter og EU.

– Det er uakseptabelt for Norge at andre land fastsetter kvoter i våre områder på eget initiativ, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NRK.

Han påpeker at det er Norge som setter kvoten i norsk farvann og som bestemmer i Svalbardsonen.

Vil sende kystvakta etter europeiske fiskebåter

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er ikke professor i samfunns- og næringslivsforskning ved SNF, Trond Bjørndal enig i. Han mener Norge heller burde gått i forhandlinger med EU enn å foreta en ensidig reduksjon i EU-kvoten.

Fiskeriminister Ingebrigtsen avkrefter derimot at Norge og EU ikke har hatt en dialog med EU rundt de nye kvotene, og sier de har vært informert hele veien.

I Svalbardsonen er fisket allerede godt i gang, og Ingebrigtsen sier at både de og kystvakta følger med. Allerede i februar signaliserte Norge at de ville sende kystvakta etter de fiskebåtene fra EU som driver overfiske. Dette gjentok de i brevet de sendte til EU, samtidig som de understreket at EU ifølge loven ikke har rett til å bestemme kvoter i områder under norsk kontroll.

Kan få utenrikspolitiske konsekvenser

Norske myndigheter venter fortsatt på svar fra EU. Trond Bjørndal tror derimot ikke EU vil gi etter.

– Og da vil den virkelige konflikten oppstå. EU-båtene vil nok fortsette å fiske. Vi vil få en situasjon der Kystvakta vil arrestere skipene, og vi har fort en sak for rettsvesenet. Det vil bli en delikat situasjon, sier Bjørndal til NRK.

Det vil si at vi kan vi stå overfor den største fiskerikonflikten i Nord-Atlanteren på mange tiår, sier Bjørndal, og tror at en slik konflikt kan får utenrikspolitiske konsekvenser.

Fiskeriministeren tror derimot ikke konflikten med EU vil gå så langt, og tror heller det er et overgangsproblem som vil gå seg til.