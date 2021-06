– Vi anmoder byråden om å trekke seg. Vi har ikke lenger tillit til Lan Marie Berg.

Det sa gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre Eivor Evenrud da hun møtte pressen foran Oslo rådhus tirsdag.

Rødt stiller seg dermed bak mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo bystyre og anmoder også Berg om å trekke seg som byråd.

Fakta om mistillit mot Lan Marie Berg Torsdag 20. mai legger Oslo kommer fram revidert budsjett. Der fremgår det at Oslos nye reservevannløsning, som bygges på Huseby i Oslo, vil koste 17,7 milliarder kroner – 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått. Opposisjonen går raskt ut med hard kritikk av milliardsprekken, som de omtaler som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. De reagerer imidlertid mest på at det tok for lang tid før Berg informerte bystyret om dette. Bystyret fikk først vite om budsjettsprekken 20. mai. Berg svarer på sin side at det ikke var mulig å vite at det ville bli en kostnadsøkning i markedet på det tidspunktet bystyret gjorde sin beslutning. Hun peker også på at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon i saken. Opposisjonen kaller Berg inn til høring 2. juni, for å få en redegjørelse for prosessen i saken. Samme dag som høringen varsler Frp mistillitsforslag mot Berg. Frps mistillitsforslag får støtte fra seks partier, og Rødt blir tungen på vektskålen. Tirsdag 15. juni ble det klart at Rødt støtter forslaget, og partiet ber også Berg trekke seg som byråd.

Partiet opererer til vanlig som byrådets støtteparti i Oslo og avgjordet med det i praksis miljø- og samferdselsbyråd Bergs skjebne.

– For Rødt er åpenhet og informasjon helt sentralt i politikken, sa Evenrud, som var strekt kritisk til Bergs håndtering av den mye omtalte budsjettsprekken.

Rødt hadde hasteinnkalt til pressekonferanse om sitt standpunkt i mistillitssaken mot byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

Gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre Eivor Evenrud utenfor Rådhuset tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mistillitsforslaget fra Fremskrittspartiet hadde før Rødt avgjørelse støtte fra seks partier med til sammen 27 av 59 representanter. Den eneste måten forslaget kunne få flertall i bystyret på, er med støtte fra Rødts fire representanter.

Evenrud ønsket ikke å kommentere om avgjørelsen i Rødts partigruppe var enstemmig.

Budsjettsprekk

MDGs Lan Marie Berg har kommet i hardt vær i forbindelse med en skandale rundt Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

På Facebook skriver Berg at hun mener hun har håndtert saken på en god måte, og at kostnadssprekken ikke skyldes verken dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet – men uforutsette økte priser i markedet.

At hun har brutt informasjonsplikten er hun ikke enig i.

Votering onsdag



NRKS politiske kommentator Magnus Takvam mener det bare er en teoretisk mulighet for at Lan Marie Berg vil etterkomme oppfordringen om å trekke seg. Han sier samtidig at om saken så skal voteres over i bystyret i Oslo onsdag, så kommer Rødt til å stemme for mistillitsforslaget mot Berg fra Fremskrittspartriet.

Det vil føre til at Lan Marie Berg er ferdig i byrådet.

– Har bare gjort jobben min

– Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt: mye raskere i denne saken enn Stortinget fikk da det ble avdekket en større kostnadssprekk på Intercity-utbyggingen til Moss, hvor Frps statsråd Dale og KrFs Hareide bruke 21 måneder på å legge fram kvalitetssikret informasjon for Stortinget. Jeg brukte tre måneder, skriver Berg.

I innlegget viser hun til flere eksempler fra høyresiden.

– Det jeg har gjort, er det som er jobben min: å sørge for at hver stein er snudd før jeg går til bystyret og ber om mer penger, og overlate til bystyret om de mener det er verdt prisen., skriver byråden.

Oslo Høyre ikke overrasket

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, opplyser overfor VG at de er fornøyde med at Rødt går inn for mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg.

– I denne saken har Berg ved gjentatte anledninger ikke bare unnlatt å informere bystyret om eskalerende utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, men holdt tilbake informasjon.

– Det kan en byråd rett og slett ikke gjøre, og det burde hun ha skjønt etter snart seks år i jobben, opplyser Rygg til avisen.