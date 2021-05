I innlegget presiserer MDG-politikeren at ingen skal måtte oppleve å leve i frykt for bomber, missiler eller terrorangrep, slik både palestinske og israelske barn og voksne gjør i dag og har gjort i mange år.

– Men dette er ikke en krig mellom to likeverdige parter. Det er en historie med gjentatte og systematiske overgrep mot palestinere. Det er en historie der Israel gang på gang bruker sin overmakt til å ekspandere, fortsetter hun.

Det var VG som omtalte saken først.

Hetses på norsk, engelsk og hebraisk

Siden torsdag, da Berg publiserte innlegget, har det blitt delt 356 ganger, fått nærmere ti tusen reaksjoner og 20.000 kommentarer.

I kommentarfeltet hetses politikeren kraftig, både på norsk, engelsk og hebraisk.

«Skremmende naiv virkelighetsforståelse! HAMAZ kan bruke penger på folk i stedet for raketter så det er ingen nød noen sted på Gaza. Men billige politiske poeng fra noen som ødelegger Oslo....», er blant kommentarene på innlegget.

Til VG forteller Berg at hun skrev innlegget fordi hun er redd for at Israel vil gå enda hardere til verks denne gangen og hun frykter store menneskelige lidelser.

– Mer massivt enn jeg noen gang har opplevd

Fredag skal innlegget ha blitt delt på israelske nettsider, og det var først da det tok ordentlig fyr i kommentarfeltet.

Flere kritiserer Berg for å være historieløs.

Lørdag morgen publiserte MDG-politikeren et nytt innlegg.

– Jeg er vant til å få mye tilbakemelding på det jeg skriver, ofte kritisk eller direkte aggressiv, men denne gangen var det mer massivt enn jeg noen gang har opplevd, skriver hun.

At flere anklager henne for å være historieløs synes hun ikke er veldig treffende.

– Det er få ting som har engasjert meg, og fortsatt engasjerer meg, så sterkt som historien om Holocaust og forfølgelse og diskriminering av det jødiske folk her i Europa. Helt siden barndommen har jeg vært dypt grepet og forferdet av denne mørke delen av vår felles historie».

For å støtte menneskene på Gaza har politikeren donert en krone for hver kommentar innlegget har fått til Norsk Folkehjelp.