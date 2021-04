Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo holdt tirsdag ettermiddag pressetreff om coronasituasjonen.

Det var varslet på forhånd at det vil handle om hvilke tiltak som skal gjelde i hovedstaden i første halvdel av mai.

Oslo har vært nedstengt siden 10. november i fjor.

– I dag er det en merkedag for Oslo. I dag legger vi frem planen for gjenpåpningen av Oslo, sa byrådslederen da han åpnet pressekonferansen tirsdag.

Gjenåpningen skal være gradvis og kontrollert, ifølge byrådslederen.

– Hvis smitteutviklingen fortsetter å være positiv, hvis vi alle fortsetter å følge de reglene som gjelder, da kan vi se fram mot en gradvis overgang til en by og et liv slik vi husker det, som vi har lengtet etter i lang tid, sa Johansen.

Slik er gjenåpningsplanen:

Trinn 1

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer til stede

* Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil ti personer

* Det åpnes for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år

Trinn 2

* Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende

* Åpne kafeer og restauranter

* Skjenking til kl. 22.00

* Åpne treningssentre og lignende

* Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning)

* Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med VGS-alder

* Åpne kultursteder som ikke har arrangement: museer, gallerier o.l.

* Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

* Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen

* Åpne for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste, tilviste plasser

Trinn 3

* Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Dette medfører åpning av blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

* Åpne for arrangementer innendørs. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs, det åpnes i trinn 4

* Øke antallet for arrangementer utendørs

* Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

* Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs

* Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen

* Vurdere å fjerne matserveringskravet for skjenking

Trinn 4

* Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene

* Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs

* Justere regelen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn ti kan samles

* Skjenking til kl. 24.00

* Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

* Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:

– Risikonivå 4: Innendørs: Inntil ti personer/utendørs: Inntil 20 personer

– Risikonivå 3: inntil 20 personer

– Risikonivå 2: inntil 50 personer

Trinn 5

* Oppheve lokale regler

* Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

* Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov