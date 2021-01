Demokratene fikk viljen sin gjennom og stiller tidligere president Donald Trump for riksrett. Dette vil skje andre uken i februar, ifølge Demokratenes flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Det store spørsmålet er hvorvidt det oppnås flertall for å kjenne Trump skyldig. Det vil i så fall kreve at flere republikanske senatorer skifter side.



For at den kontroversielle eks-presidenten skal bli dømt, må samtlige demokrater og 17 av de 50 republikanske senatorene finne ham skyldig.

Rett etter stormingen av Kongress-bygningen 6. januar var den politiske stemningen svært preget av dette. Men ettersom ukene har gått har debatten blitt skjøvet til side av presidentinnsettelsen og Bidens mange nye presidentordre.

– Sjansen for to tredjedeler er lik null

Ifølge CNN sier flere sentrale kilder innad i det republikanske partiet at det mest sannsynlig ikke vil bli tilstrekkelig flertall for å kjenne Trump skyldig.

– Sjansene for å få en dom, er praktisk talt ingen, sier senator Roger Wicker fra Mississippi.

– Jeg vet ikke hva avstemningen blir, men jeg tror sjansen for to tredjedeler er lik null, sier senator John Cornyn fra Texas. Han omtaler det demokratiske presset for å starte rettssaken som «hevngjerrig.»

– Jeg tror så mange blir forvirret av det faktum at vi gjør dette, og alle har synspunkter på at det er en slags konstitusjonell bekymring, sier senator Mike Braun fra Indiana.

Det republikanske partiet er i krise etter fire år med Donald Trump. Flere har støttet ham i tykt og tynt, men etter opptøyene på Capitol Hill har splittelsen blitt mer og mer tydelig.

– Dette stikker så dypt og er så polariserende, og folk er så følelsesmessig engasjert, at jeg ikke vet hvordan det kan repareres. Jeg vet ikke hvordan man kan bringe disse folkene sammen, sier den republikanske partistrategen Frank Luntz til NPR.

Selv republikanernes mektige flertallsleder i Senatet var ikke nådig etter Trumps famøse tale før stormingen, og den påfølgende tausheten mens opprøret pågikk og folkevalgte lå i dekning av frykt for sine liv.

– Velgerne, domstolene, og delstaten har alle talt. Hvis vi overstyrer dem, vil det skade vår republikk for alltid, sa McConnell 6. januar.

Kan bli skjøvet ut i kulden på livstid



Trump var i åpen konflikt med McConnell da flertallslederen ba sine partifeller om å se bort fra Trumps veto da forsvarsbudsjettet var oppe til behandling.

– Et skammelig eksempel på feighet, var Trumps reaksjon på partifellenes manglende lojalitet.

Ifølge CNN er det mest realistiske scenariet at de fleste republikanere vil frikjenne Trump under riksrettsprosessen, og at det trolig er et lite mindretall som vil slutte seg til Demokratenes ønske om domfellelse.

USAs folkevalgte lå i dekning av frykt for sine liv under stormingen av Kongressen 6. januar. (AP Photo/Andrew Harnik) Foto: Andrew Harnik / AP

Blir Trump dømt vil han for alltid være kjent uskikket til å kunne stille som presidentkandidat, og han vil heller ikke kunne påta seg andre offentlige verv.

– Grunnlovsstridig



Et flertall av de republikanske representantene vil trolig ikke bryte ut av rekkene, men la Trump for andre gang bli frikjent. Blant disse er senator Lindsey Graham, som regnes som en av Trumps sterkeste støttespillere.

– Det er mindre enn en håndfull republikanere i spill. Jeg tror det er åpenbart at riksrettsanklager mot en avgått president aldri tidligere har skjedd i landets historie, av én grunn, at det er grunnlovsstridig. Det skaper dårlig presedens for presidentskapet og det fortsetter å splitte nasjonen, sier Graham, som advarer mot at en fellende riksrettsdom kan ødelegge partiet.

– Krigen om partiets sjel



I dagene frem til riksrettsprosessen starter vil det trolig være heftig lobbyvirksomhet fra begge fløyer i partiet, og ingen kan med sikkerhet si hvordan prosessen vil ende.

I mellomtiden knaker det i sammenføyningene i det krisepregede republikanske partiet.

– 6. januar gikk startskuddet i krigen om Det republikanske partiets sjel etter Trump, sier Whit Ayers til Voice of America.

