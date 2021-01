Tidligere FBI-direktør James Comey så på med skrekk da Capitol Hill ble stormet av demonstranter 6. januar. Nå forteller han om sin rolle da Donald Trump ble president. Hillary Clinton hevdet nemlig at Comeys uortodokse innblanding førte til at hun tapte valget mot Donald Trump i 2016.

Presidentvalget nærmet seg slutten da Comey gikk ut offentlig med e-post-skandalen. Foto: Paul J. Richards / AFP/NTB

Offentliggjøringen i 2016

Comey satt som direktør for den føderale etterforskningsetaten FBI da Clintons e-post-skandale dukket opp på bordet hans. Da var USA midt i en valgkamp mellom demokratiske Hillary Clinton og republikanske Donald Trump. Comey valgte, drevet av et ønske om full åpenhet, å gå offentlig ut med funnene. Han understreket at Clinton hadde opptrådt «svært uaktsomt», men at hun ikke kom til å bli tiltalt for sin håndtering av klassifisert informasjon.

Clinton klandret Comey da Donald Trump kort tid etter gikk seirende ut av presidentvalget. Comey hevder at e-post-informasjonen uansett ville blitt lekket, og at han som FBI-direktør ikke kunne la sitt politiske syn påvirke jobben hans. Året etter ga Donald Trump FBIs direktør Comey sparken.

«Du kommer til å bli slaktet for dette»

Comey forteller om frykten for at nettopp det som skjedde skulle skje; at Hillary tapte velgere. Han husker spesielt sin kone Patrices reaksjon.

– Hun reagerte sterkt da jeg fortalte henne hva jeg måtte gjøre. Jeg husker hun spurte «hvorfor må det være deg, du kommer til å bli slaktet for dette. Det er alt for nært valget», gjenforteller Comey til The Guardian.

Kona og hans døtre forsto viktigheten av full åpenhet med det amerikanske folk, men offentligheten var mindre tilgivende.

– Alt grusomme Trump har gjort, startet med deg Comey! Folkets blod er på dine hender, skrev produsent og aktivist Tom D’Angora på Twitter i august i fjor.

– Han spiser sjela di, og du innser det først når det er for sent

James Comey satt som FBIs direktør i noen måneder inn i Trumps presidentperiode før Trump ga ham sparken i mai 2017. Foto: Joshua Roberts / Reuters/NTB

Comey satt som FBIs direktør i noen måneder og kom i perioden tett på presidenten. For ham er det ikke overraskende at mange har latt seg manipulere av mannen han hevder er «en stor trussel».

– Donald Trump har en unik evne til å påvirke folk, og han har påvirket mange. Det er svært vanskelig å motstå. Jeg lot meg selv og mine valg påvirke i retninger jeg trodde var taktiske. Han spiser sjela di, og du innser det først når det er for sent, sier Comey.

Comey frykter at det republikanske partiet står for fall, noe han mener startet før Trumps presidentperiode. Han har selv vært republikansk velger store deler av sitt liv, men betegner seg nå som uavhengig. Ifølge ham burde partiet rives ned og bygges opp på nytt, med et klart skille mellom Trump-velgere og tradisjonelle konservative velgere.

Ny storm mellom FBI og Trump

Det har imidlertid ikke vært stille mellom direktørposten og presidenten etter at Comey mistet jobben. I høst advarte Det hvite hus Donald Trump mot å sparke FBIs nåværende direktør Christopher Wray, skrev NBC News i desember. De fryktet at det ville fremstå som en «lojalitetstest» mellom presidenten og en post som skal fremstå som politisk uavhengig fra Det hvite hus. Trump anklaget Wray for å ikke ha etterforsket Joe Bidens sønn Hunters arbeid i Ukraina og Kina. Hunter Biden etterforskes av FBI for skattesvindel.

Wray har som tidligere direktør Comey fordømt stormingen av Capitol Hill 6. januar. I en pressemelding på FBIs nettsider skrev Wray at hendelsen anses som et angrep på demokratiet, og at skyldige vil bli stilt ansvarlig.

– Vi er fast bestemt på å identifisere alle som er skyldige i at dette angrepet, står det i pressemeldingen.