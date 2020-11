Gjennom sin tid som president har Donald Trump søkt råd fra flere hold, blant annet sine egne barn. Trumps eldste datter Ivanka er en av hans aller nærmeste rådgivere i Det hvite hus.

Etter nederlaget i presidentvalget har han rådført seg med sine tre eldste barn, Donald Jr., Eric og Ivanka. Sønnene mener faren burde stå på sitt og kreve en granskning av valget. Datteren råder på sin side faren til å tenke på ryktet sitt og trekke seg tilbake, og heller fokusere på veien videre, skriver CNN.

Ivanka Trump er uenig med brødrene Donald Jr. og Eric Trump. Foto: Joe Raedle / AFP/NTB

– Gå til krig

Trumps 36 år gamle sønn Eric var raskt ute på Twitter da det ble klart at Joe Biden vant valget.

– Folket vet nøyaktig hva som foregår, skrev 36-åringen. Vedlagt i meldingen lå den amerikanske journalisten Mike Cernovich' melding som lød «Gratulerer til Joe Biden for å ha vunnet med flere stemmer enn Obama gjorde i 2008. Alt uten å måtte holde store folkemøter».

Begge hans eldste sønner er overbevist om at valget er fikset, og ber faren kjempe videre. Eldstesønnen, Donald Trump Jr., har bedt faren om å «gå til krig» over valgfusk.

– Det beste for USAs fremtid vil være hvis @realDonaldTrump går til krig over dette valget og avdekker all juks og bedrageri som har fått pågå alt for lenge, skrev 42-åringen på Twitter etter nederlaget.

Ivanka Trump er uenig med brødrene

Trumps eldste datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner er uenige med brødrenes tilnærming. De tror ikke en etterforskning vil endre utfallet av presidentvalget, og råder Trump til å erklære nederlag allerede neste uke. Hun frykter at en etterforskning vil ødelegge farens rykte og påvirke hans virksomhet negativt.

Ivanka tok også til Twitter for å dele sin bekymring rundt valget.

– Hver lovlige stemme burde bli talt, og hver ugyldige stemme burde ikke telle. Et fritt og rettferdig valg er selve fundamentet i vårt demokrati, skrev hun forrige uke.

Ivanka er den eneste av Trumps barn som har fått et sete i Det hvite hus. I nesten fire år har hun arbeidet som farens rådgiver. Nå råder hun altså presidentfaren til å ta en mer myk tilnærming, og heller fokusere på Trumps-familiens fremtid.